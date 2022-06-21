بربع كوب من الحليب حضري اللقيمات السعودي المقرمشة في المنزل بكل سهولة

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عمر شويل - جدة اللقيمات السعودي ، تعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي اخر، وتعتبر من الحلويات اللذيذة والمقرمشة والشهية التي يمكن تقديمها بجانب كوب من الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات، وتعتبر أيضاً من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتعتبر من الحلويات المشهورة في المملكة العربية السعودية، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة لعملها لأبنائها في المنزل بدل من شرائها من الخارج، وتتكون هذه الحلوى من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير اللقيمات السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل اللقيمات السعودي

تتكون اللقيمات السعودي اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي وهي كالتالي:-

٢ كوب من الطحين الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من القرفة.

ربع كوب من النشا.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

ملعقة ونصف صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الحليب.

كوب وربع من الماء الدافئ.

قطر بارد.

طريقة عمل القطر

نقوم بتحضير إناء ونضع به كوب من الماء ونضعها على نار متوسطة ثم نضع كوبين من السكر ونقلب جيداً حتى يذوب السكر جيداً ونتركها حتي تغلي لمدة ربع ساعة حتي نحصل على قطر ثقيل، ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير اللقيمات السعودي اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-

نقوم بتحضير وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به الطحين والنشا والقرفة والهيل والخميرة الفورية والملح ونقلب المكونات جيداً. نضيف بعد ذلك الماء والحليب ونقلب المكونات جيداً حتي الحصول على عجينة متجانسة وليمة وناعمة. ثم نقوم بتغطية الإناء ونتركه لمدة ساعتين حتي يتضاعف حجمها أكبر. تحضير مقلاة ونضع بها كمية من الزيت ونضعها على نار متوسطة حتى يسخن، ثم نأخذ ملعقة صغيرة من العجين ونضعها في الزيت. نقلب اللقيمات جيداً حتى الحصول على اللون الذهبي ونخرجها من الزيت ونضعها في القطر البارد ونخرجها ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

سر نجاح اللقيمات وجعلها مقرمشة

على كل السيدات التي ترغب في جعل اللقيمات مقرمشة يجب ان تكون الشربات باردة تماماً، ويكون الزيت سخن وليس بارداً وقيل اذا كانت اللقيمات ساخنة، واذا تم تزينها بالشوكولاتة يجب عليكي وضعها في الثلاجة حتى لا تصبح طرية، وان يكون نوع الطحين مخصص لعمل الحلويات.

فوائد الحليب للجسم

هناك بعض الفوائد التي منحها الحليب للجسم وهي كالآتي:-

يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية وبعض الفيتامينات والمعادن والكالسيوم والحديد.

يعتبر مصدر غني بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية جهاز المناعة.

يعمل على تقوية الجسم وبناء العضلات لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات والبوتاسيوم.

يساعد في الحماية من أمراض العظام مثل هشاشة العظام والمفاصل يقلل من الكسور.

سر نجاح العجينة

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند عمل العجينة وهي كالآتي:-