قنبلة التفتيح كريم لبان الذكر والنشا الرهيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد

كريم لبان الذكر والنشا من أروع الكريمات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع وجميل، ويساعد على غلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون داخلها، ويحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة ، ويزيل التصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب والبثور السوداء، ويفتح المناطق الداكنة بالجسم ويجعلها أكثر نعومة وللمعان، ويزيل الجلد ميت منها نهائياً ويحافظ عليها ويجعلها أكثر ترطيب ونعومة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم لبان الذكر والنشا الرهيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل كريم لبان الذكر والنشا الرهيب

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب من منقوع لبان الذكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر والنشا الرهيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به منقوع لبان الذكر ، والنشا ونقلبهم جيداً مع بعض. ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً. ثم نقوم بإضافة زيت جوز الهند، والفازلين للخليط ونقلب برفق حتى يصبح لدينا خليط ثقيل القوام مثل الكريم تماماً. نحتفظ بالكريم في علبة متوسطة الحجم داخلها الثلاجة، ثم نقوم باستخدامه يومياً على البشرة قبل النوم ويترك حتى الصباح. بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نعومة ونضارة بشرتك بنفسك.

فوائد كريم لبان الذكر والنشا للبشرة

يتميز الكريم بعدة وفوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يساعد على تبييض البشرة ويزيل الرؤوس السوداء نهائياً.

يقضي على التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تشوه مظهر الوجه.

كما يعمل على محاربة البكتيريا التي تتراكم داخل المسام الواسعة فتسبب البثور السوداء.

يجعل البشرة صافية ونضرة طول العمر ويحميها من الشيخوخة المبكرة.

يقلل من ظهور البقع الداكنة والتصبغات الجلدية التي تسببها أشعة الشمس الضارة.

كما يعيد للبشرة شبابها ويجدد الخلايا الميتة لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة.

ماسك لبان الذكر والزبادي لتبييض البشرة