حضري ببساطة خلية النحل بالملبن اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

خلية النحل بالملبن ، تعتبر من المعجنات الهشة والخفيفة التي يمكن تناولها على وجبة الإفطار أو كوجبة إضافية بجانب كوب من الشاي أو القهوة، وتختلف طريقة تحضيرها وحشوها حيث يمكن حشوها بالملبن أو العسل أو العجوة أو الجبنة، وتعتبر من المعجنات الخفيفة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتعتبر مشهورة في الوطن العربي حيث يمكن عملها لأبنائك عند الذهاب الى الرحلات الصيفية، وتتكون هذه الوجبة من مكونات اقتصادية ومتوفرة في كل منزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير خلية النحل بالملبن اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.

مكونات عمل خلية النحل بالملبن

تتكون خلية النحل بالملبن من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

2 كوب من الدقيق الفاخر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

نصف لتر من الحليب السائل.

ربع كوب من الزيت النباتي.

رشة صغيرة من الملح.

مقادير عمل الحشوة

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالتالي:-

ربع كيلو من بالملبن.

رشة صغيرة من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

صفار بيض مع ملعقة من الحليب.

كوب من السمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خلية النحل بالملبن اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء وننخل به الدقيق ثم نضيف الخميرة الفورية والملح والسكر ونقلب المكونات جيداً. نضيف بعد ذلك الماء الفاتر ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة. ثم قومي بتغطية العجينة ونضعها في مكان دافئ ونتركها حتى تخمر لمدة ساعة كاملة. لتحضير الحشوة بقوم تفتيت الجبنة البيضاء ونضيف إليها حبة البركة وزيت الزيتون ونقلب جيداً. نقوم بتقسيم العجينة على كرات صغيرة ثم نضع بها الحشوة ونغلق الكرة جيداً. ثم نضعها في صينية مدهونة بالزيت ونكرر هذه الخطوات ونضعها الكرات متلاصقة بجانب بعض. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً. قومي بعد ذلك بدهن الوجه بصفار البيض ونرش عليها السمسم ثم ندخل الصينية في الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تنضج. نخرج الصينية من الفرن عندما تأخذ اللون الذهبي ثم نتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

هناك بعض الفوائد للسمسم

هناك بعض الفوائد التي يمنحها السمسم للجسم وهي كالآتي:-