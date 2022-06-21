نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيتزا ال 10 دقائق بدون عجن ولا تخمير ولا فرن اعملي أحلي بيتزا في الطاسة الميني بيتزا السهلة في المقال التالي
يعشق الكثير منا البيتزا فهي من الأكلات الشهية التي يحبها الكبار والصغار فهي سهلة جدا وتبحث ربات المنازل على عمل كل ما هو جديد وسهل لذلك تقوم بعمل بيتزا الطاسة وذلك لا تحتاج إلى فرن وسوف نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.
مكونات عمل البيتزا
يتم عمل البيتزا بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة يمكن أن توجد في كل منزل لا تأخذ أي وقت أو مجهود في طريقة أعدادها وسوق نوضح هذه المكونات من خلال النقاط التالية
- كوب وربع من الدقيق .
- وكوب من الزبادي .
- رشة ملح .
- معلقة صغيرة من البيكنج بودر .
- معلقة صغيرة من زيت زيتون زيت آخر.
- ماء للعجن.
- مكونات الحشو(مجموعة جبن مختلفة مثل شيدر وموتزرايلا، فلفل أخضر مقطع طماطم مقطعة ، زيتون حلقات، يمكن أن نستخدم اللحم المعصج أو الفراخ بالخلطة)
طريقة التحضير بيتزا الطاسة
يتم تحضير بيتزا الطاسة بكل سهولة دون أن تأخذ أي وقت أو مجهود وتقوم بعملها بصفة دائمة ونتعرف على طريقة تحضيرها من خلال الخطوات التالية:
- تجمع المكونات الجافة في إناء واحد من الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح
- والمكونات السائل في إناء واحد من زيت وزبادي وماء.
- ثم نقوم بخلط المزجين في إناء واحد نقوم بعجن العجينة جيداً وتترك لترتاح 10دقائق .
- تقسم إلى قطعتين ونقوم بفرد العجينة.
- نضع الطاسة على النار تُسخن جيداً.
- حتى تأخذ اللون الذهبي ثم تُقلب على الناحية الأخرى.
- نقوم بعد ذلك بإضافة الحشو مجموعة الجبن من شيدر وموزريلا وشرائح الطماطم والفلفل والزيتون و بعد ذلك بتنزل طاسة البيتزا في الفرن ونشعل عليها الشواية لكي يتم تسييح الجبن وتأخذ شكل مصفر شهي ونقوم بتقديمها ساخنة وبالهناء والشفاء.
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