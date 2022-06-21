نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة خلطة تطويل وتكثيف وتنعيم الشعر بسرعة الصاروخ لشعر طويل لحد كعب رجلك ونمو بدون توقف في المقال التالي
بكمية من زيت الخروع وزيت اللوز وزيت إكليل الجبل والفازلين نصنع خلطة تجعل الشعر طويل وناعم لأنها تتغلغل فى فروة الرأس وتغذي بصيلات الشعر فبالتالي تجعله طويل وناعم، ومن السهل تحضير هذه الخلطة فى المنزل لأن مكوناتها متوفرة فى كل منزل وبأسعار مناسبة، لذلك نصح كل الفتيات بإستخدام هذه الخلطة خاصة ذات الشعر القصير والخشن فهذه الخلطة لها فوائد أكثر من ذلك بل تعالج من تساقط الشعر، وتملئ فراغات الرأس، وتعمل أيضا على فرد الشعر المجعد لذلك يجب الإبتعاد كل البعد عن أى منتج صناعى خاص بالشعر لأنه يحتوي على مواد كيميائية تجعل الشعر مجعد وخشن وتعمل على سقوط الشعر من الجذور، وتسبب فى جفاف الشعر، لذلك سوف نقدم إليكي فى هذا المقال لتتعرفي عن كيفية إعداد هذه الخلطة لأن كل فتاة بلا إستثناء تحلم بشعر طويل وناعم حتى يعطيها الثقة بنفسها، ومشكلة جفاف وخشونة الشعر لها عدة أسباب منها كثرة إستخدام مجففات الشعر، وإستخدام الشامبو، والصبغات والكريمات الكيميائية، وتغطية الشعر عندما يكون مبلل بالماء فكل هذه أخطاء يجب أن نتجنبها للحفاظ على شعر صحي ولامع وجذاب.
من اشهر الخلطات الطبيعية الآمنة والصحية التى أعطت نتيجه سريعه لتطويل الشعر وتنعيمه وفرده من الجذور حتى الأطراف ليصبح شعرك ناعم ومفرود كالحرير، أنها خلطه سهله التحضير ولا تستهلك الكثير من المستلزمات لاعدادها فقط عليكى وضعها وسوف تندهشين بالنتيجه المذهله لتطويل وتكثيف الشعر بصورة طبيعية، ايضا تعالج هيشان وتشابك الشعر وجعله سهل التسريح بدون اى مجهود .
مكونات خلطة لتطويل وتنعيم الشعر
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع
- إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت اللوز
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت إكليل الجبل
- ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الفازلين
- ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من زبدة الشيا
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الليمون
طريقة عمل خلطة لتطويل وتنعيم الشعر
- بداية نقوم بغسل الشعر وتنظيفه بالماء من أى كريمات أو زيوت ثم تجفيفه بالمنشفة.
- وبعد ذلك نقوم بتحضير إناء ثم نضع فيه ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع وإثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت اللوز وثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت إكليل الجبل وثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الفازلين وثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من زبدة الشيا وإثنين ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وإثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الليمون وثلاثة ملاعق كبيرة الحجم النشا ثم نمزج هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.
- ثم نبدأ بدهن الخلطة جيدا وخاصة فى جذور الشعر وفى منتصف وآخر الشعر ثم نتركها ليلة كاملة.
- وتكرر هذه الخلطة ثلاثة مرات في الأسبوع ولمدة شهر، وسوف نلاحظ الشعر أصبح طويل وناعم من الأسبوع الأول بإستخدام هذه الخلطة الرهيبة.
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