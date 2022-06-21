طريقة عمل أيس كريم النوتيلا سريع التحضير بثلاث مكونات فقط بالمضرب الكهربائي

أيس كريم النوتيلا ، من ألذ أنواع المثلجات السهلة واللذيذة والتي يمكن أعدادها في المنزل بكل سهولة ويثلاث مكونات فقط بواسطة المضرب الكهربائي، كما أنه مفضل لدى الكثيرين ويتميز بمذاقه الخاص والغني والمميز.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أيس كريم النوتيلا.

مكونات أيس كريم النوتيلا

يتكون هذا الايس كريم المميز واللذيذ من مكونات بسيطة ومكوناته كالتالي:

نصف علبة من الحليب المحلى المكثف.

٥٠٠ جرام من كريمة الخفق السائلة أو مقدار كوبين من كريمة الخفق.

كوب من شوكولاتة النوتيلا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أيس كريم النوتيلا وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بتبريد كلا من كريمة الخفق السائلة والإناء الذي سنخفق فيه الكريمة جيدا.

ثم نقوم بخفق الكريمة في الإناء بواسطة المضرب الكهربائي حتي يتضاعف حجمها وتصبح الكريمة بقوام متماسك كقوام المارينج.

ثم بعد ذلك نضيف إليها الحليب المحلى المكثف ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض بواسطة الملعقة حتي تمتزج الكريمة مع الحليب المحلى جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة كوب شوكولاتة النوتيلا ونقلب جمع المكونات جيدا مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بخفق جميع المكونات جيدا بواسطة المضرب الكهربائي حتي تتجانس جميع المكونات وتمتزج جيدا.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الايس كريم في علبة مستطيلة الشكل.

ونقوم بوضع كيس من البلاستيك فوق الأيس كريم ثم نغلق العلبة بالغطاء ونتركها في الفريزر لمدة ٨ ساعة على الأقل.

ثم يكون الأيس كريم بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

ويمكننا تزيينه بالعديد من أنواع الصوصات اللذيذة والمميزة مثل صوص النوتيلا أو صوص الشوكولاتة البيضاء أو الكراميل.

كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع المكسرات المفضلة والمحببة حسب الرغبة كالشوكليت شيبس أو البندق المجروش.

طريقة عمل صوص الفراولة

المكونات

ربع كوب من الماء

ملعقة صغيرة من الجيلاتين.

نصف كوب معياري من شربات الفراولة المركز.

طريقة التحضير