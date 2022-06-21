الكيكة الاسفنجية اليومية على أصولها بأبسط المقادير وبطريقة هشة وخفيفة ألذ كيك للأفطار

الكيكة الإسفنجية نوع من أنواع الكيك الذي يقبل على تناوله العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار لذلك تقدم ربة المنزل لأفراد أسرتها هذه الكيكة لأن لها قيمة غذائية كبيرة جدا لأنها تحتوى البيض والحليب والزبدة والدقيق والسكر فهى تعطي للجسم الطاقة والنشاط، وتقوى العظام والأسنان والعضلات فهى تساعد على التركيز وتنشط الذاكرة لأنها تحتوى على النشويات والبروتينات اللازمة لبناء جسم الإنسان فسوف نعرض إليكي مكونات وطريقة عمل الكيكة الإسفنجية التى تتميز بأنها هشة مثل الإسفنج ولها طعم جميل جدا، ويفضل الكثير تناول الكيك فى وجبة الإفطار بجانب كوب الشاي أو كوب الكاكاو باللبن أو كوب الحليب، والبعض يفضل تناوله كنوع من التحلية بعد تناول الطعام، ودائما يقدم الكيك في حفلات أعياد الميلاد والمناسبات فهذا يحتاج إلى كميات كبيرة التى لا يستطيع البعض شرائه من محلات الحلويات لأن أسعارها مرتفعة جدا، وغير مضمونة الجودة لذلك ننصح بعمل الكيك الإسفنجى فى المنزل للتوفير في المال، وحتى نضمن مكوناتها، ويتم تحضيرها فى المنزل بطريقة سهلة وسريعة، ولا تحتاج سوى دقائق فقط لصنعها، وسوف نقدم طريقة عمل كيكة إسفنجية بمقادير مضبوطة، وممكن أن يتم تقسيم الكيكة إلى نصفين وحشوها بالكريمة شانتيه وقطع الفراولة حسب الرغبة.

من السهل صنع كيكه إسفنجة هشه ولذيذه بمكونات بسيطة غير مكلفة ومضمونة جدا ولها طعم رائع ومذاق طيب، عن طريق اعداد هذه المكونات البسيطة لتكوين خليط الكيكه الهشه بنفس خطواتها المظبوطه، فهى وجبة خفيفة متكاملة تصلح كوجبة افطار غنيه بالبروتين والكالسيوم والحديد الذين لهما فوائد صحية عديدة للجسم التى تعطينا النشاط والحيوية والعمل على تطوير خلايا المخ والأعصاب .

مكونات عمل كيكة إسفنجية

أربعة حبات من البيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة أو الفانيليا الجافة

كوب واحد كبير الحجم من السكر

كوب واحد كبير الحجم من الحليب

نصف كوب صغير الحجم من الزبدة

إثنين كوب كبير الحجم من الدقيق الأبيض المنخول

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر

طريقة عمل كيكة إسفنجية