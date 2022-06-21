انت الان تتابع خبر بشرة خير لمرضي السكر .. تجديد خلايا البنكرياس احدث علاج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بثت قناة العربية مقطع فيديو يظهر فيه علاج جديد ينذر بالقضاء على مرض السكري من خلال تجديد خلايا في البنكرياس.

يُظهر الفيديو أن استبدال الخلايا المنتجة للأنسولين هو حلم طبي قديم، حيث تم اكتشاف علاج جديد يحفز نمو الخلايا بشكل طبيعي.

يُظهر الفيديو باحثين سويديين يستخدمون تجربة لاكتشاف كيفية عمل جزء جديد من البنكرياس، واكتشفوا جزيئًا يؤدي المهمة، وفقًا لما جاء في منشور على موقع New Atlas.

يحدث مرض السكري عندما تتوقف خلايا بيتا المنتجة للأنسولين في البنكرياس.

ويضيف الفيديو أن الباحثين وجدوا أن خلايا بيتا ترتبط ببروتين “MNK2″، موضحين أن السماح بالتفاعلات الجزيئية يؤدي إلى تجديد خلايا بيتا.

وأكد أن نتائج هذه الدراسة تبشر بنهج جديد في علاج مرض السكري.