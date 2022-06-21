مسحتين من كريم النشا للبشرة في هذه الوصفة لتفتيح سواد 20 سنة مروا وتخلصك من الغمقان

هناك الكثير من الفتيات الذين هو في عمر الزهور يعانين من اسمرار البشرة ويردن الحصول على بشرة متفتحة وقد يلجأن بسبب ذلك إلى بعض المساحيق الطبية التي غالبا ما تترك تأثيرها الضار على البشرة نظرا لما تحتوي عليه من مواد كيميائية ولكن نحن نحرص من خلال موقعنا على تحقيق ما تريده سيدتي وذلك عن طريق تقديم لك قنبلة التفتيح كريم النشا لتفتيح البشرة حيث ان النشا معروف بخصائص المبيضة للبشرة وسوف نتناول في السطور التالية طريقة اعداد كريم النشا لجعل بشرتك أفتح 10 درجات.

كريم النشا لتفتيح البشرة

يمكن عمل كريم النشا بخطوات سهلة وبسيطة فقط كل ما عليك هو اتباع الخطوات الآتية:

ملعقتين كبيرتين من دقيق النشا.

نصف كوب من الحليب الطبيعي.

أربع ملاعق من عصير الجزر الطبيعي.

طريقة التحضير:

في البداية قم بتذويب النشا في مقدار الحليب جديا.

قم برفع الخليط على نار هادئة.

استمر في التقليب الي ان تحصل على قوام كريمي.

قم بإضافة عصير الجزر إلى الخليط السابق أثناء وجوده على نار.

قلب الخليط جيدا الى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

ارفع الخليط من على النار.

دعيه جانبا حتى يبرد تماما.

قم بنقل الخليط الي عبوة نظيفة محكمة الغلق.

احتفظ به في الثلاجة.

استخدمه يوميا على البشرة عن طريق دهن الوجه وتدليكه في حركات دائرية بلطف.

اترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة.

بعد انتهاء لمدة يمكنك شطف الوجه بالماء الدافئ لإزالة الكريم.

كريم النشا الكوري مع العسل

المكونات:

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

طريقة التحضير:

في البداية قومي بمزج المكونات مع بعضها حتى تحصلي على خليط متجانس.

قومي بعد ذلك بتوزيع الخليط على البشرة مع التدليك المستمر في حركات دائرية.

اتركي الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن ستين دقيقة.

بعد انتهاء المدة قومي بفرك الماسك أولا على البشرة لتخليص البشرة من خلايا الجلد الميت.

بعد ذلك قومي بشطف الوجه بالماء الفاتر.

للحصول على أفضل النتائج يفضل تكرار هذا الماسك مرتين أسبوعيا.

كريم النشا للبشرة وتفتيحها من الوصفات الطبيعية التي لن تحتاج منك لتحضيرها أي مجهود كما إنه لا يتسبب في ظهور أي أضرار لبشرتك، كما إنه لا يحتاج إلى وقت أو مجهود لعمله، فيمكنك تحضيره خلال دقائق معدودة والحصول على نتيجة مبهرة تتمثل في الترطيب والتفتيح والنضارة للبشرة بمكونات بسيطة وتتواجد في كل منزل.