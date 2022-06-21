افضل وصفات تنعيم الشعر الجاف والخشن …. شعرك هيكون ناعم زي الحرير طول الوقت

الشعر الهائش أو الخشن من المشاكل التي تواجه الكثير من الفتيات، لذلك نضع بين يديكم اليوم افضل وصفات تنعيم الشعر وترطيبه وتغذيته واستبدال المنتجات الباهظة للعناية بالشعر بمواد طبيعية تعمل على تنعيم الشعر وترطيبه وتغذيته في وقت قصير كما أن تلك الوصفات تعمل على منع تقصف الشعر والحد منه والمساعدة في نمو الشعر بشكل صحي وآمن بعيد كل البعد عن المواد الضارة والكيماوية التي توجد في مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة، كما أنه لن تكوني مضطرة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل من أجل الاعتناء بشعرك ولكن يمكن بكل سهولة تحضير وصفات طبيعية للشعر الجاف في المنزل واستخدامها بكل سهولة.

افضل وصفات تنعيم الشعر الجاف

يتأثر الشعر بالعديد من العوامل التي تعمل على تراجعه وتراجع مظهره فقد يمتلك الكثير شعر رطب وناعم ومع مرور الوقت واستخدام الكثير من الصبغات ومواد تلوين الشعر يصبح الشعر تالف وهائش طوال الوقت.

ماسك صفار البيض للشعر

يعد من ماسكات ترطيب الشعر الفعالة والتي تحتوي على مواد تعمل على تنعيم وترطيب الشعر وتغذيته بالكثير من المعادن والفيتامينات التي يحتاج إليها ومكونات ذلك الماسك كالآتي:

صفار بيضة واحدة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.

طريقة عمل قناع ترطيب الشعر الجاف

احضري وعاء نظيف وضعي جميع المكونات المذكورة في الوعاء واخلطيهم معًا. بعد ذلك ضعي ماسك تنعيم الشعر وتأكدي أن شعرك خالي من الزيوت والكريمات. اتركي الماسك لمدة 60 دقيقة على شعرك. بعد ذلك اغسلي الشعر جيدًا بالشامبو الخاص بكي ثم استخدمي البلسم واشطفي شعرك. ثم كرري الوصفة مرتين من كل أسبوع.

الزبادي والعسل لتنعيم الشعر

هناك الكثير من الفوائد التي تعود على الشعر بفضل ماسك الزبادي والعسل حيث تعد من الوصفات المعتمدة التي لها تأثير عظيم وفوري على الشعر الخشن والجاف ومكونات تلك الوصفة كالآتي:

علبة واحدة من الزبادي.

ملعقتين كبيرتين من العسل.

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير وصفة لتنعيم الشعر