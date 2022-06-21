النشا والحليب لوجه كالبدر: تفتيح خرافي عن تجربة صدقني ماسك رائع جدا2022

نقدم لكم النشا والحليب لوجه كالبدر ، حيث يعمل علي إعطاء البشرة البياض وتفتيح لها ومع قرب المناسبات الصيفية مثل الأفراح و الأعياد هي المشكلة الأكبر بنسبة إلى الفتيات والنساء فهم يبحثون عن ماسكات سريعة جدا وفعالة لتفتيح وتحلم النساء وتريد ماسك فيه كل شي مرة واحدة يعني تردين تفتيح ترطيب شد البشرة وتفتيح الهالات السوداء يعتبر معجزة تريد تحقيقه وهي معنا كذلك نحنا في هذا الماسك أصبح الحلم حقيقة وحصلنا علي ماسك فعال جدا من أول تجربة سوف تلاحظين الفرق الكبير جدا فهو من أول مرة يعطي نتائج كتير إيجابية عن تجربة وتحدي إليكم طريقة الاستخدام والتحضير ومكوناته من خلال موقع ثقفني نقدم لكم اليوم طريقة عمل النشا والحليب لوجه كالبدر الماسك المعجزة الرباني من البيت لتبييض خرافي2022.

مكونات عمل النشا والحليب لوجه كالبدر للحصول علي بشرة خرافية وناصعة البياض وتحدي

إليكم مكونات الماسك مكونات جدا بسيطة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

١ملعقة من النشا.

١ملعقة من الحليب.

١ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

١صفار بيضة واحدة.

٢ملعقة من الخل.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نحضر بيضة ونقوم بفصله من البياض ونأخذ الصفار. في وعاء نظيف نضع وملعقة من البن وملعقة من النشا ونقلب جيدا. ثم نضع ٢ملعقة من الخل ونخلط المقادير جيدا حتى يصبح خليط متجانس. ثم نضع الخل ونقلب ثم نضع صفار البيضة ونقلب جيدا للحصول على قوام كريمي ناعم . وأخيرا نضع البيكنج بودر ونقلب الخليط جيدا سوف تلاحظ فوران في الخليط هو المطلوب.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف اليوم علي طريقة الاستخدام بطريقة سهلة ومضمونة وأمنة جدا وهي كالاتي:-

نغسل البشرة أو أي منطقة تريدين تفتيحها وتفرد الماسك عليه وبحركات دائرية نفرك الماسك علي البشرة لمدة دقيقة.

ثم نترك الماسك ليجف ربع ساعة أو عشرة دقائق مهم اني الماسك يجف تماما .

بعد ذلك نفرك البشرة مرة ثانيه لتخلص من الماسك .ثم نغسل البشرة جيدا سوف تلاحظ الفرق الكبير ومن أول مرة.

فوائد ماسك النشا والحليب الرهيب علي البشرة بشكل فوري

اليوم نقدم لكم فوائد مذهلة لهذا الماسك المعجزة في عالم التفتيح والتبييض الفوري للبشرة وهي كما يلي:-

يعمل علي تفتيح فوري وملفت للبشرة. يعمل علي شد البشرة بطريقة رائعة مع الاستمرار عليه. يمنح البشرة نضارة ونعومة فائقة . يعمل علي توحيد لون البشرة ويعمل علي تفتيح البقع السوداء في الوجه. يغذي البشرة بفضل البروتينات التي موجودة في البيض. يعمل علي علاج الرؤوس السوداء من البشرة بشكل نهائي. يساعد في الحصول علي بشرة خالية البقع الداكنة. يعمل علي علاج الشيخوخة المبكرة من اول استخدام للكريم.

نصائح يجب اتباعها عند استخدام النشا والحليب لوجه كالبدر لتبييض البشرة بكل سهولة ونتائج مبهرة

سوف نقدم لكم بعض النصائح التي يجب اتباعها عند استخدام النشا والحليب لوجه كالبدر لتبييض البشر ة للحصول علي افضل نتائج مبهرة وهي كما يلي:-