اشهى والذ طريقه لعمل الفته باللحم الضانى على أصولها بخطوات بسيطة ووقت قياسي

معظم الشعوب العربية عند قدوم عيد الاضحى المبارك تقبل على وجبة تعتبر من أهم وأجمل الاكلات الشعبيه التى تشتهر بطريقتها البسيطة فى التحضير وطعمها الطيب، فإنها وجبة معروفة للمسلمين جميعاً خاصة فى صباح يوم العيد، تتجمع العائله والاصدقاء ويلتفون على المائدة لتناول الفته الضانى التى لها قيمة غذائية متكاملة وفوائد صحيه عظيمة للجسم، لأنها تحتوى على البروتين والنشويات وعدة من أهم الفيتامينات والمعادن الثمينة التى تساعد على تقوية عضلات الجسم وإمداها بالطاقة والتغذية السليمة، كما أنها صحية لا تسبب اى حرقه فى المعده أو انتفاخ، فهى عادة قديمه يقبل عليها الكثيرون فى المناسبات العائلية وخصوصاً الافراح والاعياد، فالكثير من السيدات لا تستطيع عمل الفته الضانى بنفس طريقتها الاصليه وطعمها اللذيذ، لهذا نقوم باعداد طريقة الفته الضانى بنفس خطواتها وطريقتها المظبوطه، للاستمتاع بالطعم والمذاق الطيب لها والاستفادة من فوائدها الصحية المتعددة، والحصول على كميه كبيره من الفته الضانى تكفى لأكبر عدد من أفراد العائلة، فهى وجبة محببه لدى الأطفال والكبار لأنها سهلة الهضم ولها مذاق خاص، خاصه اللحمه الضانى هى من اللحوم المفيدة للجسم لأنها تحتوي على فيتامين أ بنسبه كبيره وتعطى الجسم الطاقة، كما أنها تقوى الزاكرة والأعصاب الطرفية وتزيد نسبة تدفق الدم، وتقوى العين وتحافظ على صحة شرايين القلب وتبنى العضلات وتعالج الأنيميا وفقر الدم وتحسن المزاج العام، أنها أفضل واطعم انواع اللحوم الحمراء لذلك ينصح بتناول هذه الوجبة الرئيسية المتكاملة كوجبة اساسيه يستفيد منها الجسم .

طريقه عمل الفته باللحم الضانى

مكونات الفته اللحم الضانى:

كيلو لحمه ضانى

بهارات ملح وفلفل اسود وورق الغار وحب هان

نصف كيلو من الأرز المسلوق

عيش أبيض محمص بالذبده

ملعقتين من الثوم المفروم

ربع كوب من الذبده لتحمير اللحمه

لعمل صوص الطماطم نحضر كوب عصير طماطم وملعقة كبيرة صلصة وملعقة كبيرة من السمنه وملعقة كبيرة من الثوم المفروم و3 ملاعق كبيرة من الخل الابيض

طريقه تحضير الفته باللحم الضانى:

أولا نقوم بسلق اللحمه مع الملح والفلفل الأسود وورق الغار وبصله صغيرة، حتى تمام النضج لمدة ساعة ونصف تقريبا ثم تصفى جيدا من الشوربه وتترك حتى تبرد ثم نقوم بإحضار طاسه غير لاصقة مدهونة بالزبدة ثم نقوم بتحمير اللحمه حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح، ثم نقوم بعمل الصوص الاحمر اللذيذ، نقوم بوضع الذبدة فى طاسه صغيرعلى النار ثم نضيف الثوم المفروم والملح والفلفل ثم نقوم بإضافة الخل الابيض ثم صلصة الطماطم وعصير الطماطم لمدة 5 دقائق فقط وترفع من على النار، ثم نحضر صنيه متوسطه الحجم لغرف الاكله اولا نقوم بوضع العيش المحمص وعليه نصف كوب من الشوربه ثم نضيف الارز المسلوق ونضيف القليل من صوص الطماطم ثم نكرر العملية عيش مع الشوربه ثم أرز ثم نقوم بوضع اللحمه المحمره على الوجه ونقوم بتوزيع صوص، هذه هى طريقة الفته الضانى تكفى لأكبر عدد من أفراد العائلة وتقدم بالهنا والعافيه .