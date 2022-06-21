نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر خلطه الكركم السحرية لتبيض وتفتيح الوجه وتنقيته من الاسمرار وازالة البقع الداكنه في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد منا لا يعرفون أهمية الكركم الذى يعد حيوية الوجه وظهوره باللون الابيض الناصع، أنه مكون عشبى معالج متكامل يعطيكى البياض اللازم والشكل الجذاب فى دقائق معدودة، أنه مفيد جدا لتغذية خلايا البشرة، فإنه يحتوى على العديد من الفيتامينات المغذية للبشرة وجعلها أكثر اشراقه وحيوية ولها ملمس ناعم، فالكثيرون يستخدمون الكركم كأفضل نوع من البهارات الجميلة التى تعطى لون مميز للاكلات ورائحة طيبه تفتح الشهية لتناول الطعام المقدم الينا، ايضا يساعد الجسم على النشاط البدني تحسين المزاج ويقاوم الشعور بالاكتئاب النفسى، ويعالج حموضة المعدة ويساعد على حرق الدهون المتراكمة داخل الجسم وينشط الذاكرة بشكل جيد، أنه مكون طبيعى أذهل الأطباء والباحثين بقدرته الفائقة فى تحسين وظائف الجسم، لذلك نقدم لكى افضل خلطه طبيعيه مجربه تعطيكى نتيجة سريعة لتبييض الوجه وتنقيته من الاسمرار، أنها خلطه سهله التحضير والاستخدام داخل منزلك لأنها ستغنيكى عن الذهاب المستمر لصالونات التجميل للعناية بالبشرة وتنقية الوجه من الاسمرار، هذا يأخذ وقت طويل وجهد، وإهدار المال، لذ ينصح باستعمال هذه الخلطة التى انتشرت فى أنحاء البلاد لقوتها العجيبة على تبييض الوجه والتخلص من الجلد الميت بشكل فورى .

من المعروف أن الكركم يستخدم كابهار قوى يعطى رائحه شهيه للمشويات والأطعمة اليوميه، ايضا له الكثير من الفوائد الصحية التى بحاجة إليها الجسم والعمل على تطوير خلاياه وإعطائه النشاط والحيوية بشكل ملحوظ، أنه يقلل من اجهاد العينين ويغذى العظام والمفاصل ويحمى من الجلطات القلبية ويحسن التقلبات المزاجية والنفسيه، أنه يستخدم كمعالج للبشرة فإنه يعطيها البياض المطلوب ويقضى على الحبوب والبقع الصغيرة وبفاعليه كبيرة .

من الممكن تحضير خلطه تعطينا البياض المطلوب للبشرة من خلال إعداد هذه الخلطة الطبيعية التى تتكون من الكركم السحرى لإزالة الاسمرار والقشور المتكونة على البشرة، أنه الكركم العجيب الذى نال شهرة واسعة فى الطب البديل واستخدامه بأمان تام على جميع انواع البشرة فهو ينقى وينظف البشرة من جميع الشوائب المؤثرة على لون البشرة الطبيعى لهذا ينصح باستعمال هذه الخلطة الجبارة لتبييض وتنعيم فورى للبشره الحساسه .

من الاعشاب الطبيعيه الفعالة التى تستخدم بأمان تام على الوجه، الكركم الذى يعد النضارة والحيوية للوجه والحصول على البياض اللازم والشكل الجذاب للوجه من أول إستعمال، أنها خلطه الكركم السحرية التى تزيل الجلد الميت والكلف بصورة طبيعية بسيطة وغير مالمه، فهى افضل الحلول المناسبة لمعالجة اسمرار الوجه وتنقيته طبيعيا بدون شراء المستحضرات التجميلية باهظة الثمن .

خلطة الكركم لتبييض البشرة

مكونات خلطه الكركم لتبييض البشرة :

ربع كوب من ماء الورد

3 ملاعق كبيرة من الكركم

1 ملعقه كبيره من عسل النحل

2 ملعقه كبيره من الليمون

3 نقط من زيت اللوز الحلو

طريقه تحضير خلطه الكركم واستخدامها:

عليكى تنظيف وجهك جيدا بالماء ثم تقومين بالتدليك بقطنه مبللة بماء الورد لمدة 5 دقائق على الوجه، ثم نقوم بخلط هذه المكونات الطبيعية البسيطة بالتدريج، أولا نحضر طبق زجاجي صغير، نضع فيه 3 ملاعق الكركم وملعقة عسل النحل ونضيف ملعقتين الليمون ونخلطهم جيدا حتى يتجانس الخليط، ثم نضيف زيت اللوز الحلو ثم نضع القليل من ماء الورد، بهذا قمنا بعمل خلطه الكركم لتبييض الوجه، ثم نقوم بتوزيع هذه الخلطة على الوجه وتركها لمدة 15 دقيقة فقط، ثم تغسلين وجهك بماء فاتر، سوف تلاحظين الفرق المذهل بعد الاستعمال لتنقية الوجه من الاسمرار والشوائب المزعجة لضمان نجاح هذه الخلطة عليكى استخدامها على الوجه يوم بعد يوم للاستفادة بهذه الخلطة السحرية .