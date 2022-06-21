نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة السحرية لتفتيح الوجه خلطة كريم جليسوليد لتفتيح الوجه فى يوم واحد فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعض من المنتجات الطبية لها تأثير مباشر على تحسين وتجديد خلايا البشرة فإنه كريم آمن تماماً يعطى نتائج مذهلة فى تفتيح وتبييض الوجه بمجرد استعماله ووضعه سوف تلاحظين الفرق المذهل بعد الاستعمال مباشرة لانه يعمل على إزالة البقع الداكنة والكلف بسهولة وآمن تام، فالكثير من الفتيات تعانى من اغماق واسمرار ملفت للنظر على الوجه، لذ ينصح باستخدام كريم جليسوليد الشهير الذى حقق نجاحا كبيرا التفتيح الفورى التقشير السريع للجلد المسمر، فمن أهم الفوائد الصحية التى توجد فى هذا المستحضر الطبيى المذهل، أنه يقوى ويغذى البشرة، ويحافظ على صحة البشره من أشعة الشمس الضارة، أنه معالج للالتهابات الجلدية ويزيل البثور والحبوب الصغيرة بالكامل بدون اى آلام أو مجهود، ايضا يقضى على الهلات السوداء تحت العين، ويزيل الرؤوس السوداء بشكل سحرى وسريع، يعطى نضاره طبيعية للوجه ويمنحك البياض الناصع بعد الاستعمال المتكرر له، ويستخدم ايضا كمرطب قوى وعميق لجميع انواع البشرة، ويخفى التشققات الجلدية، أنه معالج متكامل يعطيكى المظهر الجمالى الدائم للوجه وإطلالة بيضاء ونقية خاليه من اى اسمرار مزعج أنه الحل الأنسب لكى لتنعمين بوجه جذاب بدون اى مجهود أو تكلفة ،أنه الحل الامثل للتخلص من البقع الداكنة التى تظهر من العوامل الخارجية المؤثرة على لون الوجه الطبيعى، فيمكنك استخدامه على الوجه وضمان النتيجة الفورية لتبييض وتفتيح الوجه، فإنه كريم انتشر مؤخرا فى مصر والدول العربية بفاعليته المبهرة لعودة حيوية الوجه وترطيبه بعمق لمدة ساعات طويلة لهذا نقدم لكى اسهل طريقه لاعداد هذا الكريم الفعال الذي يغنى عن استعمال العديد من المستحضرات التجميلية .

يدخل كريم جليسوليد بقوته السحرية فى إنشاء خليط قوى وفعال لتبييض وتفتيح الوجه والحصول على البياض اللازم والشكل الجذاب فى مدة قصيرة جدا، أنه كريم متعدد الوظائف لتجميل الوجه وتنقيته من القشور السوداء وازالة الرؤوس السوداء بشكل سحرى، كما أنه يعطى لمعان وبياض فورى بعد الانتهاء من وضعة مباشرةً سوف تلاحظين الفرق المذهل بعد الاستعمال لنعومة ولامعان الوجه والنضارة الطبيعية للوجه .

يوجد حل سحرى يعمل على تحسين وتجديد خلايا البشرة وإعطاء الوجه نضارة وإطلالة بيضاء ونظيفة دائما، أنه كريم جليسوليد الذى حقق نجاحا كبيرا فى الوطن العربى فى التبييض والتفتيح العميق للوجه، فانه كريم من افضل المستحضرات التجميلية الطبيه التى لها تأثير مباشر على تحسين خلايا البشرة وإعادة الجمال الخارجي للوجه والحصول على إطلالة مميزة وطبيعية .

خلطة كريم جليسوليد لتفتيح الوجه

مكونات خلطه كريم جليسوليد:

ملعقتين من كريم جليسوليد الشهير

ملعقه كبيره من النشا

ملعقه صغيره من زيت الزيتون

ملعقه كبيره من حليب جوز الهند

طريقه استخدام كريم جليسوليد :

عليكى غسل وجهك جيدا بماء الورد او الماء الفاتر ثم يجفف جيدا، ثم نقوم بإحضار اناء صغيرة نضع به زيت الزيتون وزيت جوز الهند وملعقة النشا وتضرب المكونات جيدا حتى تتجانس تماماً ويصبح لونها أبيض كريمى، ثم نضيف ملعقتين من كريم جليسوليد ونخلطه جيدا، ثم نقوم بتوزيع هذا الكريم المبهر على الوجه كله بحركة دائرية الشكل لضمان وصول الكريم إلى أنسجة البشرة الداخلية، نكرر استخدام الكريم يوميا لتنعمين بوجه مشرق وله مظهر صحى لامع وإطلالة بيضاء مثل الثلج .