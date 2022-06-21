طريقة عمل أكلات مصرية مشهورة وبسيطة وسريعة التحضير

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تختلف الأكلات المصرية على حسب الرغبة فيوجد أنواع كثيرة للمأكولات المصرية، ويوجد أنواع كثيرة مفضلة لدى بعض الأشخاص وخاصة الأكلات الشعبية المصرية، ويوجد أنواع كثيرة سوف نقوم بذكر طريقة عمل مجموعة من الأكلات المصرية الشعبية يمكن تحضيرها فى أوقات مختلفة ومتنوعة وعلى حسب الرغبة والوجبة المفضلة سوف نقوم بذكر طريقة لتحضيرهم بسهولة وتكلفة بسيطة. مكونات عمل المسقعة المصرية: 2 ثمرة باذنجان مقطع شرائح دائرية رفيعة.

450 جرام لحم مفروم.

نص ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة.

1 ثمرة بصل مفروم جيداً.

2 ثمرة ثوم مفروم جيداً.

2 ثمرة طماطم مفرومة جيداً.

3 ثمرات طماطم تقطع دوائر رفيعة.

6 ملعقة صغيرة صلصه الطماطم.

ملح.

فلفل أسود.

زيت زيتون. طريقة التحضير: نقوم أولا بإشعال الفرن وتسخينه على درجة حرارة 200° . نحضر صينية مناسبة لعمل المسقعة، ونرص بها الباذنجان وندهنه بزيت الزيتون. نقوم بوضع الصينية فى الفرن لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى يستوى الباذنجان، ونقلبهم على الجهة الأخرى حتى يحمر أيضا. نقوم بوضع وعاء على النار تكون منخفضة ونضع بها الزيت مقدار 4 ملاعق ونضع فيه البصل والثوم ويقلب جيداً حتى يذبل البصل. نقوم بوضع اللحم على المكونات ويقلب حتى يستوى اللحم جيداً. نضع على اللحم الطماطم والصلصة وربع كوب ماء ونمزجهم جيداً مع بعضهم وثم نضع عليه الكزبرة الجافة. نتبل المكونات بالملح والفلفل الأسود ونغطى الوعاء ونتركه يستوى لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. نشعل الفرن على درجة حرارة 150. نقوم بوضع صلصة الطماطم واللحم فى صينية زجاجى مضاد للحرارة ونقوم برص شرائح الطماطم والباذنجان. نقوم بوضع طبقة من اللحم على الباذنجان والطماطم وثم نضع باذنجان وطماطم فوق اللحم. نقرر هذه الخطوات حتى ننتهى من الكمية وتكون آخر طبقة هى الباذنجان والطماطم. نغلف الصينية بورق الألمنيوم ونضعها فى الفرن وهو ساخن لمدة لا تقل عن 15 دقيقة حتى يستوى، وبعد ذلك نقوم بإزالة الورق ونضعها مرة أخرى فى الفرن. مكونات عمل البامية المصرية: 1 كيلو جرام بامية.

1 كيلو جرام لحم شقف.

ثلاثة أرباع كيلو جرام طماطم تضرب في الخلاط وتصفى.

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

6 ملعقة صغيرة سمنة.

ملح.

فلفل أسود. طريقة التجهيز: نحضر وعاء ونضع فيه السمن والثوم ونضعهم على ونشوح الثوم بالسمن حتى يتغير لونه ويكون ذهبى. نضيف اللحم على الثوم ويقلب ثم نضع عصير الطماطم ونقلبه ونتركه يغلى وتتماسك. نتأكد إذا كانت اللحم استوت أو ما زالت جامدة إذا كانت غير مستوية نقوم بوضع 2 كوب ماء وتترك لوقت آخر. نقوم بغسل البامية ونضعها على النار فى وعاء ونضع عليها 1 كوب ماء ونتركها تغلى وإذا جف الماء نقوم بوضع كوب ماء آخر عليها ثم نقوم بتتبيلها بالفلفل الأسود والملح وتقلب جيداً. مكونات عمل الطعمية المصرية: 2 كوب فول مقشر وينقع فى الماء لمدة يوم كامل.

3 عود بصل أخضر مفروم جيداً.

1 حزمة بقدونس أخضر مفرومة جيداً.

1 حزمة كزبرة خضراء مفرومة جيداً.

4 فص ثوم مفروم.

نص ملعقة كبيرة كمون.

نص ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

نص ملعقة كبيرة ملح.

نص ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

5 كوب زيت للقلي. طريقة التحضير: نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع فيه الفول المنقوع ونضع عليه البقدونس والكزبرة والبصل والثوم والكزبرة الجافة والكمون والملح والبيكينج بودر وكل المكونات ونخلطهم جميعاً مع بعضهم حتى يكون خليط ناعم ليس به كتل مثل عجينة الطعمية المعتادة. نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت ونتركه يسخن جيداً. ثم نبدأ بتشكيل أقراص الطعمية وتقلى فى الزيت، ويمكن حشوها بالجبن أو الشطة حسب الرغبة وتقلى ف الزيت عندما يتغير لونها إلى الأصفر نقلبه على الجهة الأخرى وتتغير لونها وثم تقدم وهى ساخنة بالعيش والسلطات والبطاطس. عمر شويل - جدة طريقة عمل أكلات مصرية مشهورة وبسيطة وسريعة التحضير - ثقفني

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