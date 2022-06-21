نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذه هي الخلطة السحرية لتقشير اليدين والرجلين وإعطائهما البياض الناصع من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عادة النساء تلاحظ اغماق واسمرار ملفت للنظر على اليدين والرجلين، لأنها هى الأكثر إصابة بهذه الظاهرة لأنها تتعرض بشكل يومى إلى أشعة الشمس المحرقة وتنظيف المنزل بمواد كيميائية ضارة بصحة البشرة وتسبب في اسمرار على اليدين والرجلين، فعادة لا نهتم دائما بالترطيب اليومى لليدين والرجلين لتفادى حدوث خشونة وتشققات جلدية تسبب فى إصابة البشرة بالقشور السمراء والبقع الداكنة، فالذلك ينصح باستعمال هذه الخلطة السحرية التى تزيل كافه الخلايا الميتة والقشور السمراء بشكل فورى بعد الاستعمال، لأنها طريقه سهله وسريعه التحضير داخل المنزل ولا تحتاج إلى مكونات خارجية تكلفك الكثير من المال، فهى عبارة عن خليط يزيل القشر المسمر ويترك اليدين والرجلين ناعمه الملمس خالية من القشور السوداء، ايضا تعطى الترطيب العميق والتفتيح الفورى بعد الاستعمال مباشرة لأنها تتغلغل داخل أنسجة وخلايا البشرة لتعطينا النتيجة النهائية المطلوبة لتبييض وتفتيح مذهل، ايضا تساعد على زيادة تدفق الدم بصورة طبيعية لتظهر اليدين والرجلين بتوريد طبيعى دائم عليكى فقط وضع هذه الخلطة وسوف تندهشين من النتيجة الفورية لتقشير الجلد الأسمر وتنعيم مبهر يجعلك تشعرين بالراحة النفسية وحصولك على إطلالة مميزة وطبيعية بدون اى آلام أو مجهود .

عند ملاحظة ظهور اغماق اليدين والرجلين، يحب علينا الاهتمام بهما عن طريق استخدام هذه الخلطة الطبيعية التى تعمل بشكل فورى لإزالة الاسمرار والقشور السمراء والبقع الداكنة فى دقائق فقط، فهى افضل خلطه مجربه حازت على اعجاب الكثير من السيدات فى التبييض الفورى داخل المنزل ولا تحتاج إلى مكونات ومستلزمات كثيرة لاعدادها، فينصح باستعمالها للتمتع بأفضل صورة لليدين والرجلين وإعطائهما البياض الناصع والنعومة الطبيعية .

طريقه عمل خلطه تبييض وتفتيح اليدين والرجلين

مكونات خلطه تبييض وتفتيح اليدين والرجلين:

ربع كوب من السكر الخشن

2 ملعقه كبيره من عسل النحل

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقه كبيره من ماء الورد

طريقه تحضير واستخدام خلطه تبييض وتفتيح اليدين والرجلين:

عليكى احضار اناء متوسط لدمج المكونات بها، اولا نقوم بإحضار السكر الخشن ونضيف إليه ملعقتين من العسل النحل ثم نقوم بوضع 3 ملاعق من عصير الليمون ونقلب جيدا ثم نقوم بغسل اليدين والرجلين بشكل جيد ثم نقوم بغمث قطعه من القطن بماء الورد وندلك اليدين والرجلين بشكل جيد ثم نقوم بوضع هذه الخلطة الطبيعية على اليدين والرجلين ونقوم بتوزيعها بحركه دائريه مستمرة لمدة 10 دقائق لضمان إزالة كافة القشور السمراء والكلف بصورة مذهلة، ثم تقومين بغسيل وتنظيف اليدين والرجلين بماء فاتر، سوف تلاحظين الفرق المذهل بعد الاستخدام مباشره وملاحظة البياض الناصع عليهم والنعومة الطبيعية والشكل النظيف الخالى من القشور والكلف أنها خلطه سحريه سهلة الاستخدام والتحضير بشهادة جميع النساء التى تعانى من اسمرار اليدين والرجلين .