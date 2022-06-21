نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون روج.. توريد الشفايف طبيعي واحصلي على لون شفاة وردي ثابت وجذاب بمكونات بسيطة وغير مكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الشفايف الوردية من اجمل الشفايف التى تحلم بها كل امرأة فى الحصول عليها ويرغبون دائماً فى شفايف وردية بشكل طبيعى ودائم، فيلجؤون لمستحضرات التجميل ما يعرف باسم أحمر الشفاه للحصول على شفايف حمراء جذابة، ولكن هذه المستحضرات سوف تؤثر على لون الشفايف الطبيعية وتعمل على اسمرارها و غمقان لونها، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى طريقة تحضير وصفة طبيعية لتوريد الشفايف دون أى ضرر يلحق بها.

خلطات طبيعية لتوريد الشفايف

المكونات

معلقة صغيرة من دم الغزال عند جميع العطارين.

معلقتين كبار من الفازلين الطبى.

علبة نظيفة ومعقمة.

تحضير وصفة بمكون دم الغزال للحصول على شفايف ورديه

نحضر علبة نظيفة ومعقمة ونضع بداخلها الفازلين الطبى ومعلقة صغيرة من دم الغزال ونخلطهم جيداً حتى يختلطوا ببعض.

نضع الخليط على الشفايف يومياً قبل النوم.

سوف تلاحظين النتيجة من اول استخدام الحصول على شفايف وردية طبيعية، كما أن هذه الوصفة لا تقتصر فقط على الحصول على لون شفايف وردى بل فهى ترطب الشفاه من التشقق والجفاف التى تتعرض إليه، حيث أنها تتميز بوجود مكون الفازلين الذى يعمل على ترطيب الشفاه وتقشير القشور التي عليها، فهى وصفة ممتازة للحصول على شفايف وردية ناعمة.

تحضير وصفة طبيعية لتوريد الشفايف بالخميرة

الخميرة من الوصفات الطبيعية التى لها فوائد عديدة فى توريد الشفايف، كما أنها تعمل على نفخها طبيعى ومنحها المظهر الخارجي الجذاب المميز، وسوف نقدم وصفة طبيعية لتوريد الشفايف بالخميرة.

إعداد وصفة طبيعية لتوريد الشفايف بالخميرة

المكونات

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

معلقة عسل أبيض.

ماء دافئ للعجن.

تحضير وصفة الخميرة لتوريد الشفايف

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله الخميرة وبعض قطرات من الماء الدافئ ونعجن جيداً، ثم نضيف إليهم ملعقة عسل أبيض ونقلب جيداً حتى الحصول على عجينة لينة ومتماسكة.

نضع الخليط على الشفايف ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تجف.

ثم تغسل الشفايف بالماء الفاتر فقط.

ونضع بلسم شفاه على الشفايف.

سوف تلاحظين بعد الوصفة بشفايف وردية اللون طبيعية دون أى أضرار بها، كما تلاحظين نفخ قليل بالشفايف يجعل الشفايف أكثر نضارة وجاذبية.