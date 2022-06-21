نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل بالصوص البني في الفرن بطعم ومذاق لذيذ ويجنن في المقال التالي
ألذ المأكولات الشهية التي تحتوي على قيمة غذائية عالية وهي طاجن الفراخ بالبصل ويعتبر هذا الطاجن غني بالمواد الغذائية التي يحتاجها هذا الجسم لأنه غني بالخضروات الغنية بالمواد المعدنية العالية التي يحتاجها الجسم ويمكننا تناول طاجن الفراخ بالبصل في العديد من الاوقات المختلفة مثل تناوله في وجبات الغذاء مع العديد من المأكولات والإضافات الجانبية التي تعمل على إشباع المعدة مثل تناول الأرز او المكرونة بجانبة أو المخللات والسلطات التي تعمل على فتح الشهية ويمكننا تناول هذا الطاجن بالذ طعم عن طريق عمله في المنزل بأبسط المكونات البسيطة التي تتوافر في كل بيت.
لذلك علينا بالقيام بعمله وتعتبر الطريقة التي سوف نقدمها إليكي بسيطة وسهلة التحضير وغير مكلفة وغير مجهدة ولا يحتاج طاجن الفراخ بالبصل إلا مكونات بسيطة وهي الطماطم والبصل والفراخ والبهارات المختلفة وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة طاجن الفراخ بالبصل ونقدم إليكي مكونات هذا الطاجن للحصول على الذ طعم من هذا الطاجن وبأفضل شكل ممكن.
مكونات عمل وصفة طاجن الفراخ بالبصل
- دجاجة واحدة متوسطة الحجم.
- ثلاث حبات من البصل.
- حبتان إثنان من الطماطم.
- خمسة ملاعق كبيرة من السمنة.
- ثلاث حبات من الفلفل الأخضر.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.
- كوب واحد من عصير الطماطم.
طريقة عمل وصفة طاجن الفراخ بالبصل
- عليكي أولا بغسل الفراخ بالماء ونقعه في الخل والماء والملح واتركيه لمدة ساعة حتى تتخلصين من الروائح الكريهة.
- بعد ذلك عليكي بتحضير حلة كبيرة وضعي بها كمية كبيرة من الماء وضعيها على نار عالية الحرارة واتركيها حتى تغلي ثم قومي بوضع الدجاجة بعد تقطيعها.
- اتركي الدجاج حتى يتم سلقها ثم ارفعيه من على النار واتركيه حتى يبرد.
- أحضري صينية وضعي بها خمسة ملاعق كبيرة من السمنة وضعيها على النار وضعي بها ثلاث حبات من البصل بعد تقطيعه شرائح قومي بإضافة الفلفل الاخضر والطماطم ثم ضيفي قطع الفراخ ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود ونصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ والبهارات المشكلة وكوب من عصير الطماطم.
- أتركي هذه الصينية المحتوية على هذه المكونات لمدة تلت ساعة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بتفريغ هذه المكونات في طاجن كبير وضعيه في الفرن حتى يأخذ اللون الشهي الجذاب ثم قومي بإخراجه من الفرن واتركيه حتى يبرد ثم عليكي بعد ذلك بتناوله بطعم شهي.
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