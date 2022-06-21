بانية الشركات بمكونات غير مكلفة وكمية كبيره اصنعيها في منزلك

بانية الشركات بمكونات غير مكلفة وكمية كبيره، هو واحدة من الوصفات الهامة التي يتوجب عليكي تحضيرها في منزلك، وذلك لتضمني جودة الدجاج الذي تقدمية لاسرتك، خاصة بعد ان اصبح الاقبال علي استخدام هذا الدجاج كبير للغاية، هذا وقد تعددت استخدامات هذا البانية المقرمش في العديد من الوصفات، والتي قد يتم فيها استخدامه بمفردة مع المكرونة، او المشاركة مع عناصر اخري مثلما يستخدم عند تحضير الكريب، وبمكونات بسيطة سيتاح لكي ان تصنعي تلك الوصفة في منزلك.

بانية الشركات بمكونات غير مكلفة

من اجل تحضير بانية الشركات سوف تحتاجي الي بعض المكونات التي لن تتعدي تكلفتها 20 جنيه، بالتأكيد دون اضافة سعر البانية والذي يتغيير بشكل يومي ومستمر، ولكن الكمية التي ستحصلين عليها كبيرة للغاية وسوف تمكنك من توفير الاموال التي تنفقيها عند شراء بانية كوكي وبانية اطياب المشهور، حيث ان استخدام نصف كيلو بانية سوف يمكنك من الحصول علي نحو 30 قطعة دجاج مميزة ومقرمشة.

المكونات المطلوبة لتحضير بانية الشركات

بعد حساب تكلفة صنع بانية الشركات في المنزل، سوف تصل الي نحو 65 جنيه تقريبا في حال استخدام نصف كيلو دجاج بانية، الا انها سوف توفر لكي نحو 30 قطعة من الدجاج المقرمش الشهي اللذيذ

نصف كيلو بانية.

معلقتين مرقة دجاج فورية بودر.

كرسبي تحضير الدجاج.

فيجيتار حوالي 10 معالق كبيرة.

معلقة كبيرة لبن مجفف.

خطوات تحضير البانية الجاهز المقرمش في المنزل

اولا قومي بتقطيع البانية الي مكعبات صغيرة لتكن عملية الفرم في الكبة سهلة. قومي بوضع المرقة مع الدجاج والفجيتار ومعلقة اللبن المجفف. الآن قومي بمزج الخليط جيدا وابدائي في تشكيلة حسب الرغبة. قومي بوضع بعض الثوم البودر والبصل البودر في طبق واضيفي الية كوب من الماء. ابدائي في وضع قطع الدجاج في الماء ثم الكرسبي. توضع في الفريزر ويتم الاستخدام حسب الرغبة.

استخدامات البانية المقرمش مثل الجاهز

يقبل الشباب بشكل ملحوظ علي هذا النوع من الدجاج المقلي كونة سريع التحضير ولا يحتاج مجهود عند تناولة، يتم استخدامة بجانب المكرونة او في صنع الكريب، كذلك ييتم تناولة كنوع شهير من برجر الدجاج المقرمش مع بعض الكاتشب والمايونيز والصوصات المختلفة.