طريقة عمل غريبة النشا في المنزل بقوام يذوب بالفم

تعتبر غريبة النشا ، من الحلويات الأكثر تناول لدي العديد من الأشخاص، خصوصاً من يحبون المسكرات أكثر من الأكل المالح، وهي تعد من المخبوزات اللذيذة التي يشتهر بها المطبخ التركي، لها مذاق طيب ورائحة ذكية وقوام هش يذوب بالفم، وهي من الحلويات التي تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، لأنها لا تحتاج إلي وقتاً طويلاً عند إعدادها في المنزل، هي حلوي لذيذة يعشقها الأطفال والكبار كثيراً، من الحلويات التي تقدم في الأعياد والمناسبات، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل غريبة النشا في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل غريبة النشا

تحتوي هذه الحلوى اللذيذة علي مقادير بسيطة وغير مكلفة وهي كالتالي:-

كوب من النشا.

بياض بيضة كبيرة الحجم.

معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب سكر ناعم بودرة.

معلقة صغيرة من بكينج بودر.

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الزبدة اللينة.

للتزين:-

شوكولاتة مذابة أو فستق حلبي ناعم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير غريبة النشا في المنزل بخطوات بسيطة وهي كالتالي:-

قومي بتجهيز صواني قصيرة الحافة، ثم سخني الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية. ثم انخلي النشا وبكينج بودر والدقيق واتركيهم جانباً. بعد ذلك في إناء الخلاط الكهربائي، ضعي السكر وبياض البيض والفانيليا والزبدة واخفقي ليصبح الخليط هش وناعم. ثم ابعدي المضرب وثبتي مضرب التقليب، واضيفي خليط الدقيق والنشا وشغلي بهدوء لتتجانس المكونات جميعاً. بعد ذلك خذي قليل من العجينة بين أطراف أصابعك وشكليها كرات صغيرة الحجم. ثم ضعي الكرات في الصينية واتركي مسافة بين كل قطعة وأخرى. بعد ذلك قومي بخبز الغريبة في الفرن لمدة 10 دقائق، وعندما تلاحظين ظهور شقوق فيها اخرجيها واتركيها تبرد جانباً. ثم قومي بتزيين الغريبة بالشوكولاتة المذابة والفستق الحلبي وقدميها بألف صحة وعافية.

اسرار نجاح الغريبة

سوف نتعرف علي بعض اسرار نجاحها وهي كالاتي:-