نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سحرية منزلية لتقشير اليدين والرجلين وإزالة البقع والجلد الميت من أول أستخدام في المقال التالي
تراكم الجلد والقشور من المشكلات الكبرى التي تواجه العديد من الفتيات والسيدات وتجعلهم يبحثون عن بعض الوصفات التي تعمل على التخلص من هذه المشكلة الكبرى، حيث من المعروف عادة أن القشور والجلد الميت للمتواجد في اليدين والرجلين تقوم الكثير من الفتيات بإستخدام المقشرات التي يقومون بشرائها من محلات مستحضرات التجميل التي يقومون بشرائها بأغلى الاسعار بالإضافة إلى أن هذن المقشرات ليس لها أي نتائج فعالة بل أنها تعمل على حدوث حساسية مفرطة بالجلد وجعل الرجلين بشكل غير مقبول لذلك علينا بإستخدام المقشرات الطبيعية والإبتعاد عن كل ماهو ضار، وتتعدد الوصفات الطبيعية التي تستخدم في التخلص من الجلد الميت والقشور وهي وصفة القهوة مع السكر ووصفه النشا مع السكر والزبادي وغيرها من الوصفات الأخرى المختلفة.
ويمكننا إستخدام وصفة القهوة مع الحليب والسكر وزيت الزيتون لأن هذا المقشر الطبيعي يتضمن وسيلة لتقشير الجلد الميت ويتضمن وسيلة لترطيب الأيدي والرجلين ووسيلة لتبييضهما لذلك علينا يإستخدام تلك الوصفة السحرية الجبارة، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل مقشر طبيعي لليدين والرجلين ونقدم إليكي مكونات عمل هذه الوصفة للحصول على وصفة طبيعية وسحرية وجبارة.
مكونات عمل وصفة لتقشير اليدين والرجلين
- ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- خمسة ملاعق كبيرة من الحليب السائل.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
طريقة عمل وصفة لتقشير اليدين والرجلين
- قومي بتحضير وعاء متوسط الحجم ونظيف وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة مع ثلاث ملاعق كبيرة من السكر وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها.
- بعد تقليب ودمج السكر مع القهوة عليكي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من الحليب السائل وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وعليكي بالدمج والتجانس الجيد حتى تتمكنين من الحصول على قوام كريمي جيد.
- بعد تحضير تلك الوصفة قومي بغسل يدك وارجلك جيدا بالماء حتى تتخلصين من كل المتسخات التي توجد بها بعد ذلك عليكي بوضع تلك الوصفة السحرية على اليدين والرجلين مع العلم أنه أثناء وضع تلك الوصفة عليكي بفركها جيدا لمدة عشرة دقائق.
- ويراعي الدعك لهذه المدة حتى تتخلصين من الجلد الميت والقشور المتراكمة بين الأصابع اتركي تلك الوصفة على هذين المنطقتين لمدة خمسة عشر دقيقة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل يدك وأرجلك بالماء وسوف تلاحظين النتيجة التي ترغبين بها من أول إستخدام وللحصول على نتائج افضل إنتظمي في تكرار وإستخدام تلك الوصفة مرة واحدة في كل إسبوع وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.
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