نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة عالمية وطعم تحفة ألذ وأسرع وجبة غداء في المقال التالي

في بعض الأوقات ترغب الأمهات بعمل أكلات سريعة ومختلفة للابتعاد عن الطرق التقليدية للدجاج ويعد الدجاج المشوي من أسهل الأكلات التي تقدم على سفرة الغداء وفي العزومات، وهي تتميز بطعمها اللذيذ وتحتوي على قيمة غذائية كبيرة لوجود البروتين وبعض الفيتامينات ويمكن تقديمها مع خضار مشوي أو سوتيه واليوم نقدم لكم الفراخ المشوية بتتبيلة عالمية فتابعونا. طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة عالمية المكونات: دجاجة كاملة مقطعة.

3 حبات طماطم.

بصلة مبشورة.

نصف كوب زيت.

نصف كوب ماء.

ملعقة صغيرة خل.

عصير ليمونة.

2 ملعقة كبيرة صلصة.

ملعقة ثوم مفروم.

نصف قرن فلفل حامي.

قرن فلفل بارد.

ملعقة صغيرة عسل أبيض.

ملعقة صغيرة سكر.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة كزبرة. طريقة التحضير: نجهز الكبة ونضع بداخلها البصل والطماطم مع الخل والماء والبهارات والفلفل ونخلط جيدا حتى تصبح التتبيلة ناعمة. نغسل الدجاجة جيدا بالملح والطحينة للتخلص من رائحة الزفارة ثم نقوم بعمل فتحات باستخدام السكين ونضعها في التتبيلة لمدة ساعة. ويمكن تركها في هذه التتبيلة لمدة ليلة كاملة بعد ذلك نستطيع تسوية الفراخ بأكثر من طريقة الأولي نسخن الفرن على درجة حرارة 180. ونحضر صينية ونضع بها جزء من التتبيلة مع الماء وندهن الشبكة بالقليل من الزيت ونرص الدجاجة على الشبكة من اتجاه الجلد. أو نضع الدجاجة في الكيس الحراري مع خضار مقطع والقليل من التتبيلة ونقوم بعمل ثقوب في الكيس وندخله في الفرن. يرفع على النار جريل ونرص الدجاج بداخله وعندما يغلي نخفض النار ونتركها حتى تنضج ثم ندخلها تحت الشواية. نجهز صينية ونضع الدجاج المتبل ونغطيها بورق فويل ونضعها في الفرن حتى تنضج ثم نرفع الغطاء ونشعل الشواية. عندما ينضج الدجاج يقدم مع أرز مصري حبة وحبة أو أرز مبهر وطبق سلطة خضراء ومخلل وخضار سوتيه وبالهنا والشفا. الفراخ المشوية في الفرن المكونات: دجاج مقطعة.

كوب ماء بصل.

كوب عصير طماطم.

ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة من الصلصة.

ملعقة كبيرة بهارات شوى.

زيت.

عسل أسود. طريقة التحضير: نحضر بولة كبيرة ونضع جميع المكونات بداخلها ونقلب ثم توضع الدجاجة في هذه التتبيلة ونتركها 6 ساعات حتى تتشرب من الطعم. نعطي للفراخ صدمة على الجريل أو الشواية ثم توضع في صينية وندخلها الفرن حتى تنضج وتقدم وهي ساخنة مع السلطات. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة عالمية وطعم تحفة ألذ وأسرع وجبة غداء - ثقفني

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