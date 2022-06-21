بملعقة قهوة أصبغي شعرك باللون اللي تحبيه في المنزل لون طبيعي وبدون تكاليف

تعتبر القهوة من المكونات الطبيعية التي تدخل في العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على حل المشكلات التي تواجه الكثير من السيدات والفتيات ومنها حل مشكلة إسمرار البشرة وحل مشكلة وجود القشور والجلد الميت المتراكم على الوجه والجسم وكذلك تعمل على صبغ الشعر باللون البني بالذي ترغبين بها، حيث في العادة ان الكثير من الفتيات يقومون بإستخدام الصبغات التي تعمل على صبغ الشعر باللون الذي ترغبين به سواء اللون الأحمر او اللون البني او الأشقر ولكن من المعروف أن الصبغات تحتوي على مواد كيميائية فعالة تسبب تلف للشعر وتجعل لونه باللون الابيض.

أي ظهور مشكلة الشيب التي تسبب لكي العديد من المواقف المحرجة وتعتبر وصفة القهوة من الوصفات البديلة التي يمكننا إستخدامها بدلا من الصبغات الضارة التي تجعل مظهر الشعر غير مقبول ويمكننا إدخال القهوة مع العديد من المكونات الاخرى للحصول على نتائج مبهرة، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصقة القهوة لصبغ الشعر ونقدم إليكي مكونات هذه الوصفة لعملها بطريقة ناجحة.

مكونات عمل وصفة القهوة لصبغ الشعر

خمسة ملاعق كبيرة من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من الجيلاتين.

ربع كوب من الخل الأبيض.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

طريقة عمل وصفة القهوة لصبغ الشعر