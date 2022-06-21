نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة قهوة أصبغي شعرك باللون اللي تحبيه في المنزل لون طبيعي وبدون تكاليف في المقال التالي
تعتبر القهوة من المكونات الطبيعية التي تدخل في العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على حل المشكلات التي تواجه الكثير من السيدات والفتيات ومنها حل مشكلة إسمرار البشرة وحل مشكلة وجود القشور والجلد الميت المتراكم على الوجه والجسم وكذلك تعمل على صبغ الشعر باللون البني بالذي ترغبين بها، حيث في العادة ان الكثير من الفتيات يقومون بإستخدام الصبغات التي تعمل على صبغ الشعر باللون الذي ترغبين به سواء اللون الأحمر او اللون البني او الأشقر ولكن من المعروف أن الصبغات تحتوي على مواد كيميائية فعالة تسبب تلف للشعر وتجعل لونه باللون الابيض.
أي ظهور مشكلة الشيب التي تسبب لكي العديد من المواقف المحرجة وتعتبر وصفة القهوة من الوصفات البديلة التي يمكننا إستخدامها بدلا من الصبغات الضارة التي تجعل مظهر الشعر غير مقبول ويمكننا إدخال القهوة مع العديد من المكونات الاخرى للحصول على نتائج مبهرة، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصقة القهوة لصبغ الشعر ونقدم إليكي مكونات هذه الوصفة لعملها بطريقة ناجحة.
مكونات عمل وصفة القهوة لصبغ الشعر
- خمسة ملاعق كبيرة من القهوة.
- ملعقتان كبيرتان من الجيلاتين.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.
طريقة عمل وصفة القهوة لصبغ الشعر
- قومي بتمشيط شعرك بالمشط الخشبي جيدا ثم قومي بعمله إلى نصفين.
- بعد ذلك عليكي بتحضير طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من القهوة مع إضافة ملعقتان كبيرتان من الجيلاتين وقومي بتقليب المكونين ببعضهما جيدا.
- بعد ذلك عليكي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو وقومي بتقليب تلك المكونات حتى تتجانس تماما.
- بعد ذلك قومي بإضافة ربع كوب من الخل الابيض لأنه يساعد على تثبيت اللون وعليكي بالتقليب مرة أخرى ثم قومي بتحضير فرشاة وقومي بغمسها في تلك الوصفة التي قومنا بإعدادها ثم قومي بوضع تلك الوصفة على شعرك وبين بصيلات الشعر من الجذور إلى الأطراف.
- بعد الإنتهاء من وضع تلك الوصفة قومي بتغطية شعرك بالكيس البلاستيكي واتركيه على شعرك لمدة تصل من ساعة إلى ساعتين.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر حتى تتخلصين من آثار تلك الوصفة وبعد تنشيف الشعر جيدا سوف تلاحظين النتيجة الجبارة والشعر البني الجميل الذي يجعلك تظهرين بافضل شكل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقة قهوة أصبغي شعرك باللون اللي تحبيه في المنزل لون طبيعي وبدون تكاليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.