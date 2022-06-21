طريقة عمل الأيس كريم بالمانجو والفراولة في البيت بخطوات سهلة وبطعم زي الجاهز وأحلي

في فصل الصيف تزداد فيه درجة الحرارة ويصبح الجو حار للغاية مما يلجأون إلى الجلوس في المكفيات التي تعمل على تبريد الجسم ويلجأون إلى أي أساليب التبريد التي تساعد على الرطوبة والبعض الآخر من الناس الذين لا يمتلكون مكيفات يقومون بغسل أجسامهم وتغريق ملابسهم بالماء البارد ثم يرتدونها وتعتبر هذه الطريقة من أخطر الطرق التي تجعلنا نصاب بالعديد من الامراض في الرئتين، وتوجد أساليب اخرى تعمل على تبريد الجسم وهي تناول المأكولات التي تعمل على طراوة الجسم وتعطي إليكي إحساس البرودة ومن هذه المأكولات هي الأيس كريم، حيث يعتبر الأيس كريم من أفضل أنواع المبردات التي يقبل على تناولها العديد من الأطفال والكبار لأنها ذات مذاق رائع وشهي وجميل ويقومون هؤلاء الناس بشرائه من المحلات التجارية ويعملون على بيعه بأسعار غير بسيطة بالإضافة إلى أنهم يعملون على بيعه بمذاق غير مستساغ وبه نسب من المواد الحافظة التي تلحق بالضرر على صحتنا وصحة أبنائنا ويوجد العديد من الأطعم المختلفة التي يمكننا تناول الأيس كريم بها وهي نكهة المانجو والفراولة والفانيليا وغيرها من الاطعم المختلفة الشهية.

وعلينا من الآن تناول ألذ أيس كريم في المنزل حتى نضمن النكهة الطبيعية المضافة على الأيس كريم سواء مانجو أو فراولة وعلينا بتجنب تناول أي مواد صناعية اخرى ضارة، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة الأيس كريم بالمانجو والفراولة ونقدم إليكي المكونات التي يحتاجها هذا الأيس كريم لتناوله بطعم شهي ولذيذ.

مكونات عمل الأيس كريم بالمانجو والفراولة

كوبان إثنان ونصف من الحليب المجمد.

نصف كوب قطع أو مكعبات من الثلج المجمد.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الجيلاتين.

ثمرة واحدة من المانجو المقطعة.

خمس حبات من الفراولة.

طريقة عمل وصفة الأيس كريم بالمانجو والفراولة