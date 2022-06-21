نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي مقشر طبيعي منزلي لتقشير الوجه والجسم وإزالة الجلد الميت بالكامل للعروسة قبل الزفاف في المقال التالي
المقشرات المستخدمة في تقشير الجسم متعددة ومنها ملاحظة العديد من الفتيات والسيدات بانهم يقومون بشراء هذه المقشرات من مراكز المستحضرات التجميلية ولكن من اكبر الأخطاء التي تقع بها الغالبية العظمى من الفتيات هي شراء المقشرات من هذه المحلات ووضعها على البشرة ويرجع السبب في ذلك إلى إحتواء هذه المقشرات على المواد الفعالة التي تعمل على ظهور البقع الحمراء في الجلد وتجعل مظهر الجسم غير مقبول حيث يمكننا إستبدال تلك المقشرات بإستخدام المقشرات الطبيعية التي يمكننا عملها في المنزل بأبسط الطرق وبدون تكلفة وتعتبر المقشرات التي يمكننا عملها في المنزل بسيطة وسهلة وغير مكلفة بالإضافة إلى انها تعمل على نعومة الجسم وجعله أبيض مثل الحليب.
يتواجد القشور والجلد الميت في الوجه والجسم مما تجعل مظهر الجلد غير مقبول لذلك تقوم الكثير من الفتيات بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على التخلص من القشور والجلد الميت وتعتبر وصفة القهوة مع السكر وماء الورد من الوصفات التي تجعلكي تتمتعين بوجه وجسم ناعم وجميل كالحرير لذلك علينا بإستخدام تلك الوصفة.
مكونات عمل وصفة مقشر طبيعي للوجه والجسم
- خمسة ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.
- اربعة ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من القهوة.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- نصف ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة عمل وصفة مقشر طبيعي للوجه والجسم
- عليكي أولا بالتوجه إلى غسل الوجه او الجسم بالماء وعليكي بتفتح مسام الجلد حتى يتمكن المقشر الطبيعي من نظاقة الجسم او الوجه.
- أحضري طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من العسل الأبيض مع ملعقتان كبيرتان من القهوة واربعة ملاعق كبيرة من السكر وعليكي بتقليب ودمج هذه المكونات ببعضها.
- بعد تقليب ودمج هذه المكونات قومي بإضافة نصف ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقتان كبيرتان من ماء الورد وعليكي بتقليب هذه المكونات ببعضها مرة أخرى حتى تتجانس جيدا.
- بعد إعداد وتحضير تلك الوصفة عليكي بالتوجه إلى وضعها على المكان الذي ترغبين بوضعها به وهي وضعها على بشرتك او جسمك وعليكي أثناء وضع تلك الوصفة قومي بفركها تماما واتركيها على جسمك أو بشرتك لمدة خمسة وثلاثون دقيقة وبعد مرور تلك الوقت عليكي بفرك هذه الوصفة من المنطقة التي قومتي بوضعها عليها ثم عليكي بالتوجه إلى غسل الوجه أو الجسم بالماء البارد حتى تحصلين على جسم نظيف خالي من آثار تلك الوصفة وتتمكنين من غلق المسام وسوف تحصلين على نتائج جذابة ورائعة.
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