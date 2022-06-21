أقوي مقشر طبيعي منزلي لتقشير الوجه والجسم وإزالة الجلد الميت بالكامل للعروسة قبل الزفاف

المقشرات المستخدمة في تقشير الجسم متعددة ومنها ملاحظة العديد من الفتيات والسيدات بانهم يقومون بشراء هذه المقشرات من مراكز المستحضرات التجميلية ولكن من اكبر الأخطاء التي تقع بها الغالبية العظمى من الفتيات هي شراء المقشرات من هذه المحلات ووضعها على البشرة ويرجع السبب في ذلك إلى إحتواء هذه المقشرات على المواد الفعالة التي تعمل على ظهور البقع الحمراء في الجلد وتجعل مظهر الجسم غير مقبول حيث يمكننا إستبدال تلك المقشرات بإستخدام المقشرات الطبيعية التي يمكننا عملها في المنزل بأبسط الطرق وبدون تكلفة وتعتبر المقشرات التي يمكننا عملها في المنزل بسيطة وسهلة وغير مكلفة بالإضافة إلى انها تعمل على نعومة الجسم وجعله أبيض مثل الحليب.

يتواجد القشور والجلد الميت في الوجه والجسم مما تجعل مظهر الجلد غير مقبول لذلك تقوم الكثير من الفتيات بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على التخلص من القشور والجلد الميت وتعتبر وصفة القهوة مع السكر وماء الورد من الوصفات التي تجعلكي تتمتعين بوجه وجسم ناعم وجميل كالحرير لذلك علينا بإستخدام تلك الوصفة.

مكونات عمل وصفة مقشر طبيعي للوجه والجسم

خمسة ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

اربعة ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة مقشر طبيعي للوجه والجسم