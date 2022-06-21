نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة الكركم السحرية لتبييض البشرة وتقشير وتفتيح الجسم في دقائق معدودة وبدون مجهود فقط اتبعي الخطوات الاتيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستخدم الكركم للجسم ، بالإنجليزية يسمى الكركم العطري ، والمعروف أيضًا باسم الكركم العطري ، هو نبات طبي ينبع من الأرض ، وتتميز السيقان برائحتها الطيبة وتستخدم لعلاج الأمراض المزمنة. أمراض الجلد الناتجة عن شوائب الدم ، تستخدم كمستحضرات طبية وتجميلية للعناية بجسم البالغين والأطفال ، ممزوجة بالحليب وتستخدم لتطهير جسم الأطفال ، ويختلف الكركم للجسم عن الكركم العادي في الرائحة والطعم ، وتختلف استخداماتهما وبنفس الطريقة يستخدم الكركم الشائع كتوابل لتحسين مذاق الطعام ، بينما يستخدم الكركم البشري كمستحضر تجميل يتميز برائحته اللطيفة ، ويستخدم كدواء في الهند والصين. فوائد الكركم للجمال كثيرة. يبيض ويفتح ويزيل البقع الداكنة من جميع أجزاء الوجه والجسم. كما أنه يزيل البقع والنمش والكلف والبثور من الوجه وخاصة لفقدان الوزن على الركبتين والمرفقين.

ينقي الكركم البشرة ويزيل البقع وفرط التصبغ الناتج بشكل رئيسي عن الشمس والتعرض لها في الشتاء والصيف. إليك مزيج الكركم لتفتيح البشرة كما يستخدم لجميع انواع البشرة ويستخدم ايضا كدلكة وتقشير الجسم و ازالة البقع كما يدخل الكركم في منتجات تقشير واسكراب البشرة للتفتيح والبقع ويستخدم كماسك مر طب للبشرة و الجسم

خلطة الكركم لتبييض البشرة والجسم في دقائق

مكونات خلطة الكركم لتبييض الوجه :

صابونة الغار

كوب من ماء الورد

ملعقة كريم جليسوليد

ملعقة جليسرين

ملعقتين من الكركم

طريقة تحضير خلطة الكركم لتبييض الجسم :

قومي ببرش الصابونة ثم قومي بنقعها طوال الليل في كوب من ماء الورد الي الصباح ، ثم قومي بوضع كريم الجليسوليد والجليسرين السائل والكركم سويا مع خلطهم جيدا وان احتجتي فقومي بخلطهم في الخلاط الكهربي حتى يختلطا سويا ويصبح خليط كريمي الشكل ، ثم قومي باالاحتفاظ به في معلب محكم الغلق في المبرد ، ثم اخرجيها كلما احتجتي استخدامها بوضعها على الاماكن المراد تفتيحها وتركها مدة ١٢٠ دقيقة اي ساعتين ، ثم قومي بعمل تقشير لبشرة جسمك من خلال فرك الجسم بالملح والليمون حتى يصبح جسمك ناعما وابيضا

خلطة الكركم وماء الورد

مكونات :

ملعقتين كبيرتين من الكركم

ملعقتين من ماء الورد

طريقة التحضير :

قومي بدهن المكان المراد تفتيحة جيدا ثم قومي بترك الخليط مدة ٣٠ دقيقة ، ثم قومر بغسل لمنطقة بالماء الدافئ وتكرر الوصفة يوميا ان اردتي فهي امنه وفعاله ، كما يمكن اضافة زيت الزيتون للكركم مع الفازلين والحناء البيضاء وتخلط جيدا ثم يدهن بها الجسم جيدا وتترك مدة اربع ساعات او اقل فاانه يعمل على هذا الخليط على ترطيب وزيادة البشرة اللمعان والنعومه المطلوبه .