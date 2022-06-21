اصنعي البسبوسة المرملة بطعم لذيذ وقوام دائب أحلى من محلات الحلواني

تعتبر البسبوسة ، من أجمل الحلويات الشرقية المشهورة التي يرغبون في تناولها الكثير من الناس، وطعمها طيب ورائحتها جميلة تجذب الكثير من الناس إليها، وهى تتميز بمذاقها الرائع وطعمها المميز الذي يجعلها تحتل المركز الأول في قائمة الحلويات الشرقية، ويتم تحضيرها في كثير من البلدان العربية بطرق مختلفة ويطلق عليها العديد من الأسماء مثل الهريسة، والنمورة، والبقلاوة، وأسماء أخرى كثيرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة المرملة بطعم لذيذ أحلى من محلات الحلواني بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل البسبوسة المرملة

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ثلاث أكواب من سميد البسبوسة.

كوب من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة السائلة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الحليب السائل.

٢ كوب من الشربات البارد ثقيل القوام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البسبوسة المرملة بطعم لذيذ أحلى من محلات الحلواني بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به السميد، والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض. ثم نقوم بإضافة السمنة السائلة للخليط ونقلب باستمرار حتى تختفي السمنة تماماً. نقوم بإضافة الحليب، والزبادي للخليط ونخفق برفق حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نحضر صينية متوسطة الحجم، ثم نقوم بدهنها بواسطة ملعقة صغيرة من السمنة. ثم نصب الخليط داخل الصينية ونقوم بتوزيعه بالتساوي على الصينية كلها. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. ثم نخرج الصينية من الفرن ونصب عليها الشربات البارد مباشرة حتى تتشرب تماماً. نغطي الصينية بكيس بلاستيك ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم بتقديمها بألف صحة وهنا.

سر نجاح البسبوسة المرملة بالمنزل

توجد بعض الأسرار البسيطة التي تساعدنا على صنع حلويات للذيذة وهى كالتالي:-

يفضل أن يكون السميد المستخدم من نوع جيد.

كما يجب تسخين الفرن جيداً قبل وضع الصينية داخلها.

يجب أن يكون الشربات المستخدم بارد تماماً.

كما يفضل عدم وضع البيكنج بودر بكميات كبيرة.

كما يفضل أن تكون السمنة سائلة عند وضعها على الخليط.

عدم وضع الشربات ساخن على البسبوسة.

طريقة عمل شربات البسبوسة