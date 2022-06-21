أجمل حلويات العيد البيتي فور البيتي الدائب في عشر دقائق أحلى من محلات الحلواني

البيتي فور ، من أجمل الحلويات التي تقدم في الأعياد، وطريقة تحضيره بسيطة ولا تكلفنا وقت طويل، وهو من الحلويات التي تعطى فرحة كبيرة للمنزل عند عمله حيث يجتمع الجيران والأقارب والأحباب يساعدون بعضهم لبعض لتجهيز للعيد، كما يتميز البتيفور بطعمه اللذيذ ورائحته الجميلة التي تجعل الكثير من الناس يرغبون في تناوله، ويمكن تناوله بجانب كوب من الشاي أو العصائر الباردة، ويمكن إضافة بعض النكهات الجميلة مثل الكاكاو، والقهوة التي تجعل طعمه مختلف، وهو من المخبوزات الجميلة التي يقبل عليها الصغار والكبار، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البيتي فور الدائب في عشر دقائق أحلى من محلات الحلواني بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات عمل البيتي فور البيتي الدائب

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل البتيفور السريع بكل سهولة في المنزل وهى كما يلي:-

ثلاث أكواب من الدقيق.

2 كوب من السمنة الباردة.

كوب من السكر البودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 بيضة.

ذرة صغيرة من الملح.

2 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير البيتي فور البيتي الدائب في عشر دقائق وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع السمنة، والسكر، والبيض، والفانيليا ونخفقهم مع بعض حتى يصبح لون الخليط أبيض مثل الكريم. ثم نقوم بتفريغ الخليط في بولة متوسطة الحجم، ونقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج ونعجن برفق حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية سهلة التشكيل. نقوم بقسم العجينة إلي نصفين نصف أبيض والنصف الثاني نضيف له الكاكاو الخام ونعجن حتى نحصل على عجينة باللون البني الغامق. نحضر قمع الحلواني ونضع به العجينة البيضاء ونشكلها على حسب الأشكال التي ترغبين بها. ثم نقوم بوضع نصف العجين الأخر ونقوم بتشكيله على حسب الأشكال التي ترغبين به. ثم نشعل الفرن ونتركها حتى تسخن جيدًا، ثم نضع الصينية داخلها ونهدئ النار ونتركها حتى وتنضج تمامًا. بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم بحشو قطع البتيفور بالمربي أو الشكولاتة. نرص قطع البيتي فور على طبق التقديم ونقدنها بألف صحة وهنا على قلوبكم.

نصائح عند عمل البيتي فور بالمنزل

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة عمل بيتي فور سهل وسريع وهى كما يلي:-