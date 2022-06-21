نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل حلويات العيد البيتي فور البيتي الدائب في عشر دقائق أحلى من محلات الحلواني في المقال التالي
البيتي فور ، من أجمل الحلويات التي تقدم في الأعياد، وطريقة تحضيره بسيطة ولا تكلفنا وقت طويل، وهو من الحلويات التي تعطى فرحة كبيرة للمنزل عند عمله حيث يجتمع الجيران والأقارب والأحباب يساعدون بعضهم لبعض لتجهيز للعيد، كما يتميز البتيفور بطعمه اللذيذ ورائحته الجميلة التي تجعل الكثير من الناس يرغبون في تناوله، ويمكن تناوله بجانب كوب من الشاي أو العصائر الباردة، ويمكن إضافة بعض النكهات الجميلة مثل الكاكاو، والقهوة التي تجعل طعمه مختلف، وهو من المخبوزات الجميلة التي يقبل عليها الصغار والكبار، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البيتي فور الدائب في عشر دقائق أحلى من محلات الحلواني بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.
مكونات عمل البيتي فور البيتي الدائب
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل البتيفور السريع بكل سهولة في المنزل وهى كما يلي:-
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- 2 كوب من السمنة الباردة.
- كوب من السكر البودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 2 بيضة.
- ذرة صغيرة من الملح.
- 2 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام حسب الرغبة.
طريقة التحضير
سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير البيتي فور البيتي الدائب في عشر دقائق وهى كما يلي:-
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع السمنة، والسكر، والبيض، والفانيليا ونخفقهم مع بعض حتى يصبح لون الخليط أبيض مثل الكريم.
- ثم نقوم بتفريغ الخليط في بولة متوسطة الحجم، ونقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج ونعجن برفق حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية سهلة التشكيل.
- نقوم بقسم العجينة إلي نصفين نصف أبيض والنصف الثاني نضيف له الكاكاو الخام ونعجن حتى نحصل على عجينة باللون البني الغامق.
- نحضر قمع الحلواني ونضع به العجينة البيضاء ونشكلها على حسب الأشكال التي ترغبين بها.
- ثم نقوم بوضع نصف العجين الأخر ونقوم بتشكيله على حسب الأشكال التي ترغبين به.
- ثم نشعل الفرن ونتركها حتى تسخن جيدًا، ثم نضع الصينية داخلها ونهدئ النار ونتركها حتى وتنضج تمامًا.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم بحشو قطع البتيفور بالمربي أو الشكولاتة.
- نرص قطع البيتي فور على طبق التقديم ونقدنها بألف صحة وهنا على قلوبكم.
نصائح عند عمل البيتي فور بالمنزل
سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة عمل بيتي فور سهل وسريع وهى كما يلي:-
- تسخين الفرن أولا قبل وضع الصينية.
- يجب أن تكون السمنة في الثلاجة قبل الاستخدام.
- إذا تم استخدام 2 كوب من السمنة يفضل وضع كوب واحد من السكر حتى لا يفسد الخليط.
- عدم دهن الصواني بالزيت أو السمنة عند تشكيل العجين عليه.
- يضفل خلط المكونات الجافة مع بعضها.
- يفضل خفق السكر والسمنة جيداً حتى نحصل على قوام كريمي رائع.
- عدم وضع كميات كبيرة من البيض والبيكنج بودر.
- كما يفضل أن تكون السمنة باردة تماماً قبل وضعها على السكر.
- يفضل ترك العجينة داخل الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك.
- عدم وضع كمية كبيرة من السكر حتى لا يهبط البيتي فور أثناء التسوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أجمل حلويات العيد البيتي فور البيتي الدائب في عشر دقائق أحلى من محلات الحلواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.