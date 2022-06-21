عمل كفتة الدجاج المشوية بتتبيلة سحرية مش هتبطلي تعمليها لأولادك

عمل كفتة الدجاج المشوية بخلطة سحرية مميزة سوف يعشق مذاقها كل من يتناولها ولن تتوقفي عن عمل كفتة الدجاج حيث إنها من الوصفات السهلة والبسيطة والغير مكلفة، كما أن هناك الكثير لا يرغبون في تناول اللحوم الحمراء لذلك نقدم لكم طريقة عمل كفتة الفراخ بوصفة رائعة ومذاق شهي يحبه الكبار والصغار، كما تعد من الوصفات الاقتصادية الغير مكلفة فكفتة الدجاج أقل تكلفة من كفتة اللحم وفي نفس الوقت تعطي القيمة الغذائية المطلوبة للجسم وسوف نوضح لكم طريقة التحضير من خلال خطوات بسيطة ومكونات سهلة.

عمل كفتة الدجاج المشوية

إن الطريقة المعتادة لتناول الدجاج قد يصيب الإنسان بالملل لذلك نقدم الفراخ بطريقة جديدة وهي تقديمها كفتة بتتبيلة بهارات ممتازة سوف تجلها دومًا في المقام الأول بين الوصفات التي تقديمها لعائلتك حيث تبرز مذاق الفراخ الشهي بطريقة جميلة وشهية.

مكونات كفتة الدجاج

نصف كيلو من الفراخ المقطعة شرائح رفيعة ومفرومة.

حبة من البصل كبيرة الحجم.

حبتين من الفلفل الأخضر الرومي والفلفل الأحمر الرومي.

كوب واحد من البقدونس الأخضر المفروم.

نصف كوب بقسماط مطحون ناعم.

ملح حسب الرغبة.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

قليل من الزيت.

فحم.

طريقة عمل كفتة الفراخ