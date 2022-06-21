نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل كفتة الدجاج المشوية بتتبيلة سحرية مش هتبطلي تعمليها لأولادك في المقال التالي
عمل كفتة الدجاج المشوية بخلطة سحرية مميزة سوف يعشق مذاقها كل من يتناولها ولن تتوقفي عن عمل كفتة الدجاج حيث إنها من الوصفات السهلة والبسيطة والغير مكلفة، كما أن هناك الكثير لا يرغبون في تناول اللحوم الحمراء لذلك نقدم لكم طريقة عمل كفتة الفراخ بوصفة رائعة ومذاق شهي يحبه الكبار والصغار، كما تعد من الوصفات الاقتصادية الغير مكلفة فكفتة الدجاج أقل تكلفة من كفتة اللحم وفي نفس الوقت تعطي القيمة الغذائية المطلوبة للجسم وسوف نوضح لكم طريقة التحضير من خلال خطوات بسيطة ومكونات سهلة.
عمل كفتة الدجاج المشوية
إن الطريقة المعتادة لتناول الدجاج قد يصيب الإنسان بالملل لذلك نقدم الفراخ بطريقة جديدة وهي تقديمها كفتة بتتبيلة بهارات ممتازة سوف تجلها دومًا في المقام الأول بين الوصفات التي تقديمها لعائلتك حيث تبرز مذاق الفراخ الشهي بطريقة جميلة وشهية.
مكونات كفتة الدجاج
- نصف كيلو من الفراخ المقطعة شرائح رفيعة ومفرومة.
- حبة من البصل كبيرة الحجم.
- حبتين من الفلفل الأخضر الرومي والفلفل الأحمر الرومي.
- كوب واحد من البقدونس الأخضر المفروم.
- نصف كوب بقسماط مطحون ناعم.
- ملح حسب الرغبة.
- بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة بهارات دجاج.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- قليل من الزيت.
- فحم.
طريقة عمل كفتة الفراخ
- احضري وعاء عميق ثم ضعي به البصلة المفرومة ناعم مع الفلفل المفروم والبيضة والبقسماط.
- اخلطي جميع المكونات معًا في الوعاء.
- ثم قومي بإضافة الفراخ المفرومة ناعمة وأضيفي البقدونس والبهارات.
- بعد ذلك أضيفي الملح والمفلفل وامزجي المكونات معًا وتأكدي من تداخلها وتمازجها معًا.
- قومي بتشكيل كفتة الفراخ على شكل أصابع باستخدام أعواد الخشب المخصصة.
- ثم احضري صينية ورصي بها أصابع كفتة الفراخ وادهني وجه الكفتة بالقليل من الزيت.
- قومي بتغطية الصينية بورق الألومنيوم.
- ثم ادخليها إلى الفرن حتى تنضج.
- بعد ذلك اخرجي الكفتة وقومي بإشعال قطعة من الفحم ووضعها في منتصف صينية الكفتة وسكب عليها ملعقة من الزيت.
- ثم تغطيتها مرة أخرى على الفور حتى تتشرب الكفتة من مذاق الفحم.
- كما يمكن شويها على الجريل أيضًا أو الشواية حسب الرغبة والمتوفر.
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