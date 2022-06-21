طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى زى المحلات على أصولها بتتبلية سهلة وسريعة بطعم رائع

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الكبدة الاسكندرانى زى المحلات، من الوجبات السريعة التي تعودنا جميعا على تناولها من عربات الشارع والمحلات والمطاعم هي الكبدة الاسكندراني وهذا لأن الشيفات يقومون بتحضيرها بطريقة خاصة بتتبيلة سرية تعطي للوصفة طعم خاص ورائحة رائعة تفتح الشهية، ولأن الأمهات والسيدات يسعون على معرفة كل أسرار المطبخ والطرق الأصلية لتحضير لتحضير الوصفات والوجبات تبحث الأمهات عن سر تحضير الكبدة الاسكندراني و التتبيلة المستخدمة، ومن هنا سنقدم لكم طريقة المطاعم والمحلات لعمل الكبدة الاسكندراني على اصولها بتتبيلة الأصلية بعد الآن سوف تحضيرها بيدك وسوف يطلبها أفراد أسرتك منها باستمرار. مقادير الكبدة الاسكندراني نصف كيلو كبدة.

5 فصوص ثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة كمون.

3 قرون فلفل أخضر (حامى و بارد حسب الرغبة)

2 ملعقة طعام خل.

5 معالق كبيرة زيت نباتي.

3 معالق من عصير ليمون. طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني في البداية نأتي بالكبدة ويفضل أن تكون طازجة.

بعد ذلك نقوم بتقطيع الكبدة شرائح صغيرة متساوية الحجم ورفيعة.

لا تقومي بغسل الكبدة لأن هذا يفقدها القيمة الغذائية التي تحتوي عليها و أيضا الغسل يغيير من طعمها.

بعد ذلك نقوم بفرم الثوم ناعم جدًا.

نضع طاسة كبيرة على النار ونضيف الزيت وعندما يسخن نضيف نصف كمية الثوم المفروم.

نقوم بتقليب الثوم حتى يبدأ يأخذ اللون الذهبي ثم نضيف عليه الكبدة المقطعة شرائح.

نقلب الكبدة باستمرار على نار متوسطة حتى بتغيير لونها إلى اللون البني.

لا تحتاج منك الكبدة الاسكندراني سوي التقليب المستمر لكي يتم تسويتها بشكل الصحيح وتحصلين على الطعم المميز.

بعد أن يتغير لونها نضيف الثوم المتبقي والكمون والفلفل الأسود ونقلبهم مع بعضهم.

ثم نضيف الخل الأبيض ونقلب الكبدة الاسكندراني على نار متوسطة لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نقوم بتقطيع الفلفل الرومي الحار والعادي إلى شرائح رفيعة.

ثم نضيف الفلفل على الكبدة ونقلبها مع الكبدة لمدة دقيقتان فقط.

لا نريد أن يستوي الفلفل فقط يذبل قليلاً.

نرفع الكبدة من على النار ونقدمها للطعام بجانب معكرونة أو في العيش الفينو وسلطة الطحينة ونقوم بعصر الليمون أثناء التقديم لكى تعطى لها طعم مميز وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى زى المحلات على أصولها بتتبلية سهلة وسريعة بطعم رائع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى زى المحلات على أصولها بتتبلية سهلة وسريعة بطعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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