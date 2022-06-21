النشا والخميرة كنز رهيب: لتبييض وتقشير القدمين بشكل خرافي للغاية وتحدي2022

نتقدم لكم النشا والخميرة كنز رهيب ، لتبييض القدمين من الأشياء التي تتعرض إلى تشققات بسبب أهمالنا لها، ولكن بعد هذه الوصفة سوف تحصلي علي قدمين ناعمة وشديدة البياض ومشدودة، هذه الوصفة تحتوي علي النشا وقدرته في التفتيح الفوري ونعومة التي يعطيها للبشرة أما الخميرة لها فوائد مذهلة على التفتيح وشد الجلد وتخلص من الجلد الميت، تعمل علي إزالة التشققات فما عليكي ألا متابعة هذا من خلال موقع ثقفني وهذا المقال طريقة عمل النشا والخميرة كنز رهيب للحصول علي قدمين ناعمة وبيضاء بشكل مبهر2022

مكونات تحضير النشا والخميرة كنز رهيب لتبييض وتقشير القدمين بشكل خرافي

سوف نتعرف على مكونات هذه الوصفة سهلة و بسيطة موجودة في كل منزل هى كما يلي:-

٢ملعقة من الخميرة الفورية أو العادية.

٢ملعقة من النشا.

٢ملعقة من ماء الورد.

٢ملعقة زيت الورد أو زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

إليكم طريقة التحضير بطريقة سهلة داخل المنزل للحصول علي افضل نتائج لتبييض فعال جدا وتحدي وهي كالاتي:-

نحضر طبق ونضع فيه الخميرة ونضع ماء الورد ونقلب للحصول علي قوام ناعم ليس به حبيبات. ثم بعد ذلك نضع النشا ونقلب جيدا ليصبح الخليط مثل الكريم ويصبح الكريم جاهز للاستعمال.

طريقة الاستخدام

ألان طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وخرافية ومضمونة للغاية وهي كالاتي:-

نحضر وعاء كبير من البلاستك ونضع فيه ماء دافئ وكوب من الخل و٢ملعقة من الملح وليمونة نعصرها ونضع القشر في الوعاء ونضع القدمين فيه لمدة ربع ساعة في هذا الأثناء.

نخرج القدمين من الماء ونأتي بلوفه خشنة أو مقشرة الأقدام ونعمل علي أزاله الجلد الميت بعد ذلك ننشف القدم كويس.

ثم نضع الخليط علي القدمين ونتركه حتى يجف بعد ذلك افركي الخليط بحركات دائرية حتي تتخلصي من الخليط.

ثم بعد ذلك أغسلي القدمين ونشفيه كويس ونضع الزيت عليها ودلكيه كويس لترطيب الأقدام.

ملحوظة:-