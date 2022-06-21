الماسك السحري الرهيب...ماسك لتبيض البشرة وإزاله التجاعيد ونعومة زي الأطفال

ماسك لتبيض البشرة وإزاله التجاعيد، في الفترة الأخيرة يتحدث الكثير من الأشخاص عن ماسك الزبادي لأنه قد شاع أن له نتيجة مذهلة في العناية بالبشرة، وذلك لأنه يحتوى على عدد كبير من العناصر التي تقوم بتغذية البشرة وترطيبها، وهذا ما يعطيها درجة عالية النضارة، كما أن له دور رائع في القضاء على العلامات التي تدل على التقدم في العمر، وهو يخلصك من التجاعيد التي تظهر على الوجه، كما أنه يجعله افضل، و يخلصك من البثور والحبوب ليجعلك تظهري بمظهر لائق للغاية.

ماسك لتبيض البشرة وإزاله التجاعيد

إن ماسك الزبادي والعسل من أفضل الماسكات التي تمتلك قدرة كبيرة على الترطيب للبشرة، وذلك لجميع الأنواع الخاصة بها

وبالأخص البشرة الجافة، وهو يجعلها تبدو رائعة، حيث انه يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

ماسك الزبادي والعسل

قومي بوضع ملعقتين من الزبادي كبيرتين كامل الدسم في وعاء.

بعدها أضيفي ملعقة كبيرة من العسل، وملعقة من الأفوكادو المهروس جيدا.

بعدها أضيفي للخليط ملعقة من دقيق الشوفان، وقومي بتحريك المكونات بشكل جيد.

قومي بعد ذلك بتحريك المكونات من أجل الحصول على عجينة يسهل تطبيقها على البشرة.

افرديها على وجهك وضعيها عليه لمدة لا تقل عن ربع ساعة، وبعدها قومي بإزالة الماسك من على الوجه من خلال استخدام قطعة ناعمة من القماش.

بعدها يمكنك غسل الوجه بالغسول الذي يناسبه، وبعدها يمكنك أن تقومي بشطفه بالماء الفاتر.

ماسك الزبادي والألوفيرا

إن ماسك الزبادي و الألوفيرا من أفضل الماسكات التي تقوم بتهدئة بشرتك وتزيل منها الاحمرار من خلال اتباع بعض الخطوات التالية: