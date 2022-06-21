تبييض وتقشير اليدين في خمس دقائق استخدمي كريم النشا والفازلين لتبييض اليدين وتقشيرها والنتيجة مبهرة

تعرف على كيفية تبييض يديك بالنشا والفازلين حيث نقدم لك الخطوات الدقيقة للحفاظ على جمال يديك وانتعاشهما لأطول فترة ممكنة. أحد أسباب قتامة اليدين هو أن الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس تخلق طبقة بنية اللون على اليدين ، مما يحد من جمال مظهرهما. يمكن أن تؤدي العيوب في إفراز الميلانين إلى زيادة المستويات ، مما قد يؤدي إلى تغيرات في لون البشرة واغمق لون اليدين. قد يتغير لون الجلد بسبب انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء. يمكن أن تسبب الحروق تغيرات في لون الجلد حتى بعد العلاج. يمكن أن تتسبب بعض الأطعمة في شحوب البشرة أو تغميق لونها. قد تؤدي زيادة نسبة الدهون تحت الجلد إلى تغيرات في لون الجلد. قد يتغير الجلد بسبب نقص الفيتامينات ولكن مع هذه الخلطة يعد تبييض اليدين ليس صعبا يعد هذا الخليط لتقشير اليدين

تقشير وتبييض اليدين بخلطة النشا والفازلين

مكونات خلطة النشا والفازلين لتبييض اليدين :

اربع ملاعق من الفازلين

ملعقتين من النشا

ملعقة من الليمون

ربع ملعقة ماء ورد

طريقة تحضير خلطة الفازلين والنشا لتبييض اليدين :

قومي بوضع الفازلين في حمام ماء مع التقليب حتي ينعم قوامه ، ثم قومي بااضافة النشا وقلبي حتى يختلط المزيج سويا ، ثم قومي بااضافة الليمون وماء الورد حتى يختلطا جيدا ، ثم قومي بوضع الخليط في معلب محكم الغلق لحفظ المزيج واستخدامه مرة اخرى بسهولة ، استخدميه على يديكي كل يوم قبل النوم ومع الوقت ستجدين لون يديكي يفتح تدريجيا من اول اسبوع ويديكي ناعمه ولامعة.

فوائد الفازلين والنشا لليدين