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تنظيف الكرشة بسرعه بمكون البكينج بودر من أفضل الوصفات التي تبحث عناه الكثير من النساء، حيث تعد الكرشة من الأطعمة الشعبية والتي يفضل تناولها الكثير من الناس الذين يتواجدون في الأماكن الشعبية والقرى، ويرجع سبب عدم تناولها الاشخاص الاخرين هي الرائحة الكريهة التي تكون في الكرشة، بالإضافة إلى عدم معرفتهم كيفية تنظيفها بطريقة سهلة وبسيطة، وإليكم أفضل وصفة لتنظيف الكرشة من خلال موقعنا .. تابعونا. مكون سحري لتنظيف الكرشة من مطبخك تعد الكرشة من أنواع اللحوم التي يغفل عنها الكثير منا ولا يجربها، وعلى الرغم من إنهم لو عرفوا الفوائد التي تحتوي عليها لقمنا بتحضيرها بشكل مستمر.

حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين التي تفيد جسم الإنسان، بالإضافة إلى ذلك تعد الكرشة من الأطعمة الشهية واللذيذة.

والآن نستعرض طريقة تنظيف الكرشة باستخدام مكون البيكنج بودر وهذا المكون هو سر الخلطة، حيث يقوم البيكنج بودر على عمل فوران في الماء التي تضع بها الكرشة، وبذلك تكون عملية تنظيفها سهلة وبسيطة. خطوات تنظيف الكرشة بالبيكنج بودر الآن سنتعرف على خطوات تنظيف الكرشة من خلال الخطوات التالية: عليك أن تقوم بشراء كليو من الكرشة.

قم بوضع وعاء على النار يحتوي على كمية مناسبة من الماء.

قم بترك الماء على النار حتى تتم عملية الغليان.

والآن يمكنك القيام بتقطيع الكرشة إلى قطع صغيرة الحجم.

الحرص على وضع معلقة من البيكنج بودر على الماء.

الحرص على وضع قطع الكرشة في الماء لمدة تتراوح بين دقيقة أو دقيقتين على الاكثر.

ويتم استخدام السكينة كما يجب وضع الكرشة على الرخام لكي تقوم بإزالة الطبقة السطحية لها.

ويلزم قيامك بتكرار هذه الخطوة حتى تتخلص من الكميه كلها.

كما يلزم الحرص على وضع كوب من الماء، مع ربع كوب من عصير الليمون مع إضافة إليها ثلاث معالق من الخل الأبيض مع ملعقة واحدة من السكر.

ثم يتم القيام بتقليب هذه المكونات معا وبعد الانتهاء نضع الكرشة بها لمدة ساعتين ونصف حتى تكون جاهزة للتحضير. عمر شويل - جدة مكون سحري لتنظيف الكرشة من مطبخك بأقصى سرعة في 10 دقائق ومش هيكون بها رائحة زفارة - ثقفني

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