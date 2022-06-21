بحجر شبة تعملي مزيل عرق طبيعي في المنزل وبأقل التكاليف رائحته تجنن وثابت على مدار 24 ساعة في يومك

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عمر شويل - جدة يحرص الكثير من النساء والفتيات على نظافتهم الشخصية وإن مزيل العرق هام جدا للنظافة الشخصية، ويعمل مزيل العرق على القضاء على رائحة العرق الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة وخاصة في فصل الصيف، وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية لعمل مزيل عرق طبيعي وبدون أي مادة كيميائية في المنزل. مزيل عرق طبيعي في المنزل وبأقل التكاليف تحتوي مزيلات العرق الصناعية على مواد كيميائية تؤثر على الجلد وتؤدي إلى اسم اسمراره، وتتميز مزيلات العرق الصناعية بأنها مكلفة ومرتفعة الثمن، وهناك العديد من وصفات مزيلات العرق الطبيعية، وهي مفيدة للبشرة وتعمل على تفتيح الجلد، ويتم صنعها في المنزل بكل سهولة. طريقة عمل مزيل العرق: المكونات: معلقة كبيرة من النشا.

معلقة صغيرة من حجر الشبه المطحون.

معلقتان كبيرتان من ماء الورد.

٥ نقط من المسك الأبيض. طريقة التحضير: اولا يتم خلط جميع المكونات معا ووضعها في إناء.

ثانيا يتم وضع الاناء على نار هادئة حتى يتماسك الخليط، ويمتزج.

ثالثا يتم وضع الخليط في علبه في الثلاجة، ويتم استخدام الخليط بعد الاستحمام، ومع الاستخدام سوف يكون هناك فرق. طريقة عمل مزيل العرق باللافندر إن تلك الوصفة تتميز برائحتها المنعشة وذلك لأنها تحتوي على رائحة اللافندر، لذلك هي مميزة وجذابة. المكونات: معلقة كبيرة من النشا.

٥ نقط من زيت اللافندر المركز.

٥ نقط من زيت النعناع.

معلقة خميرة فورية.

معلقة صغيرة من زيت خشب الصندل.

معلقة صغيرة من زيت جوز الهند.

كبسولة فيتامين E.

مضاد للفطريات. طريقة التحضير: أولا يتم خلط جميع المكونات معا حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

ثانيا يتم وضع الخليط في علبه نظيفة وفارغة، ويتم استخدامه كل يوم. طريقة عمل مزيل العرق بزبدة الشيا إن الشيا تعمل على جعل الجسم ناعم، وتعمل على تغذية البشرة وترطيبها بشكل كبير جدا. المكونات: معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

معلقة كبيرة من زبدة الشيا.

معلقة كبيرة من النشا. طريقة التحضير: أولا يتم وضع جميع المكونات معا وخلطهم جيدا حتى يتم الحصول على خليط متماسك.

ثانيا يتم وضع الخليط في علبة فارغة، ويتم استخدامه كل يوم.

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