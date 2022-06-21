وصفة ايس لولي بالفواكة تنقذك من حر الصيف

في الصيف ومع حرارة الجو مافيش احلى من الحاجات الباردة اللي ممكن ترطب علينا في الجو ده ، ومع توفر انواع كتير من الفاكهة في موسم الصيف نقدر نستغلها بطريقة تنقذنا من حرارة الجو ، والنهاردة هننشوف مع بعض وصفة ايس لولي بالفواكة ، وكمان طريقة تانية صحية بالزبادي.
وصفة ايس لولي بالفواكة:
المقادير:
– 400 جرام فاكهة اي نوع تفضليه.
– 100 جرام فاكهة نوع تاني.
– 80 – 100 مل ماية.
– 80 – 100 جرام سكر.
– ½ عصير ليمونة.
طريقة التحضير:
1- اول حاجة في حلة على النار حطي الماية والسكر يغلوا مع بعض ، بعدها ارفعيهم من على النار وسيبي الخليط يبرد ، ولو الفاكهة اللي انتي مستخدماها حلوة او فيها نسبة سكر عالية ، اتأكدي من ظبط كمية السكر اللي هتضيفيها ، اضربي كل نوع فاكهة بشكل منفصل لوحده في الخلاط، وضيفي لهم عصير الليمون ، واخلطيهم بشكل متناسب مع شراب السكر اللي احنا حضرناه ، وعشان نكهة الفاكهة ماتتغيرش ، اتأكدي ان شراب السكر بارد تماما قبل ما تخلطي معاه الفاكهة.
2- لو عايزة الايس كريم يكون فيه كذا لون ، صبي عصير الفاكهة النوع الاول ، وبعدين ضيفي النوع التاني عشان تعملي طبقات بالالوان ، وعشان الالوان ماتختلطش مع بعض لما تحطي النوع الاول ، جمدي الايس كريم لمدة 10 دقايق في الفريزر بعد اضافة كل نوع فاكهة ، بعد ما تخلصي ، دخليه الفريزر لمدة 40 دقيقة تقريبا ، وبعدين دخلي فيه ستيك خشب او بلاستيك ، وبعدها جمدية لمدة 3 ساعات كمان على الاقل ، واستمتعي بالطعم المتلج اللذيذ.
3- لو معندكيش قوالب الايس كريم الجاهزة ، تقدري تعمليها في كوبايات بلاستيك وتستخدمي ستيك خشب بالطريقة اللي قولناها في الخطوة اللي فوق ، ممكن حتى تستخدمي اسياخ الشيش طاووق الخشب قصريها واستخدمي اتنين لكن واحدة ايس كريم.
ايس لولي بالزبادي:
الطريقة دي مناسبة ليكي لو عايزة وصفة صحية اكتر وخالية من السكر.
المقادير:
– 2 كوباية زبادي يوناني بطعم الفانيليا كاملة الدسم.
– 2 كوباية توت طازة او مجمد ، وممكن تستبدليه باي نوع فاكهة تاني تفضليه.
– 3 معالق كبيرة عسل.
طريقة التحضير:
1- حطي كل المكونات في الخلاط ، واضربيهم مع بعض على سرعة منخفضة او متوسطة ، لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس ، لو عايزة تبقى في قطع فاكهة في الايس كريم ، اضربيهم لوقت اقل ، ولو عايزاه ناعم اضربيه لوقت اطول حسب رغبتك.
2- صبي الخليط في قوالب الايس كريم ، او كوبايات ورق صغيرة ، وحطي ستيك خشب في كل واحدة ، دخليه في الفريزر لحد ما يتجمد ، حوالي 7 – 8 ساعات او طول الليل.
3- عشان تطلعي الايس كريم بسهولة من القوالب ، حطيه تحت الماية الجارية لمدة 10 – 12 ثانية ، وبعدها امسكي كل واحدة من العصاية بتاعتها واسحبيها من القالب ، انقلي الايس كريم لصينية عليها ورق زبدة ، ودخليه الفريزر تاني لمدة 15 دقيقة عشان يتجمد مرة تانية.
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