اقوي وصفة لتفتيح البشرة 7 درجات والتخلص من البقع والتصبغات وشك هينور من أول استعمال

تبيض البشرة وتوحيد لونها والتخلص من البثور السوداء والأماكن الداكنة أمر يهم كل فتاة، حيث يبحثن بشكل يومي عن الوصفات الأكثر فاعلية وسريعة المفعول وتساعد على جعل بشرة الجسم تشبه بشرة الفتيات الكوريات، كما أن البشرة البيضاء النقية تزيد من الجمال الأنثوي لكل فتاة وتجعلها مشرقة وجذابة، حيث تتعرض بشرة الوجه واليدين والقدمين إلى أشعة الشمس والأتربة، كما تتغير لون بشرة الجسم في المناطق الحساسة، وكذلك الكوعين والركبتين من الأماكن الداكنة في الجسم، لذلك يرغب الفتيات في وصفات تساعد على تفتيح جميع الأماكن الداكنة في الجسم، لذا سوف نوضح لكم وصفات تبيض البشرة.

اقوي وصفة لتفتيح البشرة 7 درجات

نحتاج إلى وصفات لتفتيح البشرة بشكل مستمر، حتى لا تصل البشرة إلى مستوى التلف والغمقان وتصبح غير نضرة، فهي تحتاج إلى التنظيف والاهتمام بشكل مستمر، والمكونات الطبيعية تعتبر ممتازة لعلاج جميع مشاكل البشرة بشكل سريع ودون الحاجة إلى تكلفة، وتتمثل مكونات وصفة تبيض البشرة في الآتي.

المكونات

ملعقة كبيرة من عصير الطماطم.

1 ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتين من النشا.

ماء الورد ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير اقوي وصفة لتفتيح البشرة 7 درجات

تتعدد مشكلات البشرة ما بين ظهور التصبغات والتجاعيد وتراكم خلايا الجلد الميت وظهور حب الشباب، لذلك ترغب الفتيات في الحصول على وصفات تساعد على حل جميع مشاكل البشرة السابقة، حيث أن عصير الليمون يقتل البكتيريا المتواجدة على البشرة، كما يزيل خلايا الجلد الميت، ويزيد النشا من بياض البشرة، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.

نحضر وعاء ونخلط فيه عصير الطماطم والليمون والنشا وماء الورد.

نوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة.

بعدها يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

نكرر استخدام نفس الوصفة في جميع أماكن الجسم التي تحتاجين إلى تفتيحها.

يتم استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة قشر البرتقال وماء الورد لتفتيح البشرة

مسحوق قشر البرتقال.

ماء الورد.

طريقة التحضير