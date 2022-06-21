زيت سحري لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ من الاستعمال الأول علاج جميع مشاكل الشعر

ضعف بصيلات الشعر وتساقطه يأتي نتيجة ضعف الجسم أو الإصابة بالأنيميا أو كثرة عمل الصبغات الكيميائية والبروتين وغيرها من الأسباب التي قد تكون السبب الرئيسي في ضعف الشعر وعدم نموه، لذا سوف نستعرض لكم جميع الطرق التي تزيد من نمو وتطويل الشعر ويمكن تحضيرها في المنزل بتكلفة بسيطة.

زيت سحري لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ

أحياناً قد يكون سبب عدم نمو الشعر بشكل طبيعي وجود مشاكل صحية، لذلك لابد في هذه الحالة التوجه إلى الطبيب والفحص حتى يتم العلاج أولاً، كما قد يكون السبب وراء ضعف الشعر المعاناة من ضغط نفسي، ولكن في جميع الحالات يمكنك علاج مشاكل الشعر من خلال استخدام الوصفات الطبيعية الفعالة، التي تمتاز بقدرتها على تكثيف الشعر وزيادة نموه وجماله، وتتمثل الطرق الطبيعية في الآتي.

وصفة زيت جوز الهند لتطويل الشعر وانبات الفراغات

يتميز زيت جوز الهند باحتوائه على أحماض دهنية وفيتامينات هامة تساعد على تغذية بصيلات الشعر وزيادة كثافتها، فهو من الزيوت الممتازة لعلاج مشاكل الشعر، ويمكنك استخدامه في تطويل الشعر من خلال إتباع الآتي.

المكونات

ملعقتين من زيت جوز الهند كبيرتين.

ملعقة صغيرة من زيت اللافندر.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نخلط زيت جوز الهند واللافندر وعصير الليمون في وعاء.

نبدأ في فرك فروة الرأس أولاً وتقسيم الشعر.

يتم توزيع الخليط على الشعر وتركه لمدة 4 ساعات.

بعدها يتم غسل الشعر بالماء.

وصفة زيت الزيتون وجل الصبار لتطويل الشعر

زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة التي تساعد على تغذية الشعر من بداية جذوره، لذا يمكن استخدامه في تطويل وتكثيف الشعر وذلك من خلال إتباع ما يلي.

المكونات

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند والخروع.

1 ملعقة من جل الصبار.

طريقة التحضير