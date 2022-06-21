بملعقة فازلين حضري مزيل عرق طبيعي برائحة الورد يدوم 24 ساعة وتبيض فوري للابطين من أول استعمال

تشعر المرأة بالخجل والإحراج أمام الآخرين بسبب رائحة العرق الكريهة، خاصةً مع فصل الصيف، وكثرة الخروج مع ارتفاع درجات الحرارة، وتعود رائحة العرق الكريهة إلى ظهور البكتريا وتجمعها حول منطقة ما تحت الإبطين وتراكمها إذا لم يتم تنظيف تلك المنطقة أولاً بأول، من أجل التخلص من تلك البكتريا، وعليه ظهرت الكثير من الوصفات الطبيعية التي تمكنك من تفادي ظهور رائحة العرق، بل والتمتع برائحة لطيفة، دون الإضرار بتلك المنطقة أو التسبب في اسمرارها، وذلك باستخدام مكونات بسيطة متداولة في كل منزل، كما تعود أسباب رائحة العرق إلى بعض العوامل الأخرى منها ما يعود إلى طبيعة الجسم خاصةً مع زيادة الوزن، إلى جانب بعض الهرمونات التي تعمل على تفاقم المشكلة خاصة مع الدخول في سن المراهقة.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي برائحة الورد

المكونات

ملعقتين صغيرتين من الفازلين.

ملعقة صغيرة من نبات الشبة.

نصف ملعقة من زيت الورد.

ملعقة صغيرة من بودرة الأطفال.

طريقة التحضير

قومي بإذابة الفازلين في وعاء متوسط الحجم في حمام مائي.

قومي بإضافة زيت الورد وبودرة الأطفال إلى الفازلين، مع التقليب المستمر، حتى تمتزج جيداً.

قومي بطحن نبات الشبة حتى تصبح بودرة، ثم امزجيها جيداً مع باقي المكونات، حتى يصبح قوامها متجانساً.

قومي بسكب الخليط في زجاجة بلاستيكية أو زجاجية، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 60 دقيقة.

وبذلك يصبح مزيل العرق جاهزاً للاستخدام.

طريقة أخري لعمل مزيل عرق طبيعي

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

6 ملاعق من بودرة نبات الشبة.

6 ملاعق زيت اللافندر أو زيت عطري تفضلينه.

طريقة التحضير

قومي بمزج جميع المكونات السابقة معاً في وعاء متوسط الحجم، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

افرغي الخليط في زجاجة مناسبة الحجم، ثم ضعيها في الثلاجة، حتى يتماسك مزيل العرق جيداً.

وبذلك تصبح الوصفة جاهزة للاستخدام.

بعض النصائح للتخلص من رائحة العرق