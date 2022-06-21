بكريم نيفيا غيري شعرك 180 درجة هيحول شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير خلال ساعتين

فرد الشعر بكريم نيفيا هي أحد الطرق الشهيرة في قارة آسيا لتنعيم الشعر، حيث تعتمد النساء هناك على كريم نيفيا في حل مشكلة خشونة الشعر وتجاعيده، فهذا الكريم في الأساس هو كريم مرطب للبشرة، يتم استخدامه بكثرة في فصل الشتاء لتنعيم الوجه واليدين ومنع تشققهم بسبب انخفاض درجة الحرارة، وتم استخدام هذا الكريم للشعر فأثبت فعاليته أيضا في الترطيب والتنعيم بكفاءة عالية، حيث أنه يقوم بتنعيم الشعر من الجذور وحتى الأطراف، كما أنه لا يمتلك أي آثار جانبية مضرة بالشعر.، ويتوافر هذا الكريم في جميع الصيدليات حول العالم.

فرد الشعر بكريم نيفيا

يمكن استخدام هذه الطريقة لفرد الشعر باستخدام كريم نيفيا، حيث أنها طريقة سهلة وبسيطة، ويتم تحضيرها كالتالي:

المكونات

عبوة كريم نيفيا.

علبة زبادي.

ملعقة زيت زيتون.

4 ملاعق خميرة فورية.

4 ملاعق كبيرة نشا.

2 ملعقة عسل نحل.

طريقة فرد الشعر بكريم نيفيا

يتم خلط كل المكونات السابق ذكرها معا في طبق عميق.

لابد من تجانس المكونات جيدا.

ثم يتم غسل الشعر جيدا وتنظيفه من أي زيوت بداخله، ونتركه حتى يجف.

ثم يتم توزيع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف.

ثم يتم لف الشعر بغطاء الشعر البلاستيك.

ثم نترك الخليط على الشعر لمدة 5 ساعات كاملة.

ثم يتم شطف الشعر بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على النتيجة السريعة.

نصائح لفرد الشعر الخشن

يوجد بعض النصائح الضرورية التي تساهم مع الوصفات الطبيعة لفرد الشعر المجعد، حيث أنها تعمل كعامل مساعد لتنعيم الشعر، ولذلك لابد من اتباعها جيدا، حيث أنها تتمثل فيما يلي: