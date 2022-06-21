معجزة كريم القهوة والنشا السحري لتبيض البشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال

كريم القهوة والنشا السحري لتبيض البشرة،، الماسكات المنزلية السريعة التي تساعد على تفتيح لون البشرة هى الأكثر بحثاً من الفتيات، حيث ترغب جميع الفتيات في عمل ماسكات تنظيف للبشرة من الأتربة وبعدها عمليات تفتيح البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء، وخاصة أن معظم الكريمات تضر بشرة الوجه لأنها من البشرات الحساسة، لذلك يرغبن الاعتماد على الماسكات الطبيعية والمضمونة، والمتوفرة في المنزل والغير مكلفة، وتعتبر من أفضل ماسكات تنظيف وتفتيح لون البشرة هي ماسك القهوة والنشا، حيث تساعد القهوة على إزالة الأتربة المتراكمة في مسامات البشرة، كما يساعد النشا على شد البشرة وتفتيح لونها وجعلها مشرقة ونضرة، لذا سوف نوضح لكم طريقة تبيض البشرة بالقهوة والنشا.

مكونات عمل كريم القهوة والنشا السحري لتبيض البشرة

كثير من الفتيات يتبعن ماسكات تنظيف للبشرة بشكل يومي، حيث تحتاج البشرة إلى التنظيف بشكل دائم لمنع تراكم الأتربة عليها وظهور حب الشباب وغمقان البشرة، لذلك يمكن الاعتماد على ماسك القهوة والنشا كروتين يومي ممتاز للبشرة، يساعد على تفتيح لونها وجعلها مشرقة، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

ملعقة من القهوة كبيرة.

1 ملعقة من النشا.

ملعقتين من ماء الورد.

عصير الليمون ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير كريم القهوة والنشا لتبيض البشرة

النشا تدخل في وصفات الطبخ والشعر والبشرة، حيث يساعد على ترطيب الشعر والتخلص من التشابكات والتقصفات، كما يساعد على شد البشرة والتخلص من التجاعيد وخلايا الجلد الميت، وبناء خلايا جديدة نقية وموحدة اللون، كما تساعد القهوة على إزالة جميع الأتربة من على البشرة، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.