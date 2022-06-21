نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة صافية كالحليب.. تقشير البشرة الحساسة بفاعلية بطرق طبيعية تخلصي من التصبغات والبقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر البشرة الحساسة من أكثر أنواع البشرة التي تتعرض للكثير من المشاكل، حيث يتراكم عليها الأوساخ مما يجعل الفتيات صاحبات البشرة الحساسة يبحثون دومًا عن طرق طبيعية ومضمونة لتقشر البشرة الحساسة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال سطور المقال أهم الطرق الطبيعية التي تساعدك على ذلك دون تكلفة كبيرة.

تقشير البشرة الحساسة

بالطبع إن كنت من أصحاب البشرة الحساسة فهذه الوصفات الطبيعية عليك بتحضيرها حتى تقومي بتقشير بشرتك بسهولة دون أن يحدث لها أي التهابات، فهذه المواد التي نعرضها عليك مواد آمنة تمامًا، وإليك أهم هذه المقشرات فيما يلي:

الزبادي

يعد الزبادي من المواد التي تحتوي على الأحماض التي تساعد في تنظيف البشرة، ويمكنك استخدامه للتخلص من الجلد الميت في البشرة الحساسة بسهولة:

وذلك من خلال وضع كمية مناسبة من الزبادي ويفضل أن يكون من الزبادي البلدي.

بعد ذلك ويترك على الوجه حتى يجف تمامًا.

ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ حتى تتخلصي من آثاره.

بعد ذلك يمكنك أن تكرر استخدام هذا المقشر مرتين من كل أسبوع.

عسل النحل

يعد عسل النحل من ألطف المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها على البشرة الحساسة من أجل تقشيرها:

يمكنك استخدامه بوضع كمية مناسبة منه على وجهك وتركه لمدة لا تقل عن الثلث ساعة إلى أن يجف تمامًا.

بعد ذلك افركيه بيديك بكل سهولة وبعدها اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر.

ثم كرري استخدام هذا المقشر مرة يوميًا.

مقشر الشوفان للبشرة الحساسة

من السهل جدًا استخدام هذا المقشر الطبيعي الذي يساعدك على التخلص من أي لون داكن في بشرتك الحساسة:

وذلك بوضع ملعقة كبيرة مملوءة من دقيق الشوفان المطحون ويضاف إليه نصف ملعقة من ملح الطعام.

بعد ذلك يتم عجنهم باستخدام زيت الزيتون الذي يساعد على تنعيم البشرة.

ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ ويفرد هذا المقشر على الوجه.

بعد ذلك يترك إلى أن يصبح أكثر جفافًا ويجعلك تشعرين بشد في وجهك.

في هذا الوقت قومي بفركه من على وجهك براحة يدك بكل لطف.

بعد ذلك اغسلي وجهك بماء فاتر، وكرري هذا المقشر مرة كل ثلاثة أيام.

في نهاية المقال الذي نتحدث به عن تقشير البشرة الحساسة، فقد قمنا بعرض الطرق الطبيعية التي تساعدك على جعل بشرتك خالية من التصبغات وذلك من خلال استخدام الزبادي أو عسل النحل، كما قمنا بعرض مقشر الشوفان.