ماتشتريهاش من برة تاني.. طريقة عمل الشاورما الفراخ السوري الاصلية أحلي أبو مازن

إن تناول صدور الدجاج يعد أمر صعب على الأطفال وكبار السن مما يجعل بعض ربات البيوت بالتغيير في طرق تحضيرها، حيث يمكن إدخال صدور الدجاج في عمل مختلف أنواع المكرونات، إلا أن تناول ساندوتش الشاورما هو أفضل وجبة يمكنك إعدادها من صدور الدجاج، لذلك سوف نقوم بتقديم طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في المنزل بكل بساطة وبنفس طعم الشاورما الجاهزة تمامًا.

طريقة عمل الشاورما الفراخ السوري

جهزي شاورما الفراخ بيديك لأسرتك حتى لا تتكلفي الكثير في شرائها من المطاعم، وذلك من خلال الطريقة التي نعرضها عليك فيما يلي:

مقادير شاورما الفراخ السوري

صدر دجاج مخلي من العظم.

عدد 1 حبة من الطماطم متوسطة الحجم.

وعدد 2 حبة من الفلفل الأخضر سواء حار أو بارد.

خلطة بهارات الشاورما عدد 1 ملعقة كبيرة منها.

عدد 3 ملعقة من الخل.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من البصل البودر.

ونصف ملعقة من الثوم البودر.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ربع كوب من الماء الفاتر.

طريقة عمل الشاورما الفراخ زي المحلات

أولا قطعي صدر الدجاج إلى أجزاء صغيرة نفس حجم الشاورما.

بعد ذلك ضعي عليها الملح والفلفل الأسود.

ثم أضيفي إليها الثوم البودر، وبعدها ضعي عليهم البصل البودر.

بعد ذلك قلبي المكونات السابقة جيدًا.

ثم أضيفي إليهم بهارات الشاورما.

بعد ذلك قومي بوضع هذا الخليط في الثلاجة لمدة ساعتين.

ثم أثناء هذا الوقت قومي بتقطيع الفلفل الأخضر إلى قطع صغيرة والطماطم أيضًا.

بعد ذلك سخني الزيت في طاسة، وقومي بوضع الفلفل الأخضر وقلبي جيدًا حتى يذبل.

ثم ضعي الشاورما عليه وقلبي، ثم قومي بوضع الطماطم المقطعة وقلبي.

الآن تذوقي الطعم للتأكد من أن الملح مضبوط، ثم قومي بوضع الماء عليها وغطي الوعاء جيدًا.

بعد ذلك انتظري حتى تجد أن الماء الموجود في الشاورما قد جف تمامًا ارفعيه من على النار.

ثم جهزي الخبز وقومي بحشوه.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل الشاورما الفراخ السوري فقد قمنا بتقديم أسهل طريقة لعملها، حيث تعد الشاورما من الوجبات الخفيفة اللذيذة التي يبحث عن تناولها الشعب المصري خاصةً بعد زيادة أعداد المطاعم السوري، ويمكنك أيضًا عملها بكميات وبيعها جاهزة إن كان لديك مشروع لبيع الطعام.