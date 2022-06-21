بسرعة الصاروخ.. تنظيف الفراخ والبط من الزفارة والسواد نهائيا هتبقي زي القشطة

ظهرت ماكينة الفراخ الجديد في معظم محلات بيع الفراخ، لأنها بالفعل تسهل عملية التنظيف، وبدأت معظم النساء شراء الفراخ نظيفة خالية من الرش، ولكن للأسف الشديد الماكينة لا تستطيع التخلص من الريش الصغير الموجود في الفراخ، وبتالي تحتاج ربة المنزل إعادة تنظيفها مرة أخرى حتى تتخلص من الريش، علاوة على ذلك تنظيف الفراخ في المحلات تجعلها لها رائحة زفارة أكثر من الطبيعي، بسبب الكمية التي يتم تنظيفها يوميا، من الآن يجب أن تقولي وداعا لتنظيف الفراخ مرة أخرى في الخارج، وبعد هذا المقال يجب أن تقومي بتنظيف الفراخ بنفسك، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات خلطة تنظيف الفراخ من الريش والتخلص من الزفارة

على الرغم من أن ماكينة الفراخ تقدم تكنولوجي رائع، ولكن له الكثير من العيوب، ومن أمثلة هذه العيوب هي، أنها تكون أماكن في جسم الفراخ، نتيجة سرعة المكينة أثناء التنظيف، بالإضافة إلى ترك بعض الريش الصغير الذي يصعب إزالته مرة أخرى، علاوة على ذلك رائحة الزفارة التي تنتج من تواجد كميات كثيرة على حوض التنظيف في المحلات الكبرى، والآن سوف نقدم لكم مكونات خلطة تنظيف الفراخ:

نصف كيلو من الدقيق الذرة، أو الدقيق العادي، المتاح إليك.

ملعقة من ردة الخبيز.

عصير ربع كوب من الليمون.

ملعقة ونصف من الخل الأبيض.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الملح.

طريقة تنظيف الفراخ والتخلص من الريش الصغير والزفارة

نحن سوف نشرح لكم خطوات تنظيف الفراخ خطوة بخطوة من البداية، وبعد هذه الطريقة لن تذهبي لتنظيف الفراخ من الخارج، وإليكم المكونات:

يتم وضع إناء على النار في كمية مناسبة من الماء.

يتم تركها حتى تغلي.

يجب وضع الفرخة في الماء، ويتم تركها لمدة دقيقة ونصف.

يجب التخلص من الريش الكبير، وسوف ترى أنها يتم إزالته بسهولة.

بعد ذلك يجب وضع كمية مناسبة من الدقيق على الفراخ ويجب الفرك به.

بعد ذلك يجب غسل الفراخ بالماء النظيف.

يجب وضع الفراخ في محلول مكون من ملعقة سكر وملح والقليل من الخل وعصير الليمون.

يتم تركها لمدة ساعة، وتكون جاهزة للتحضير.

من المعروف أن تنظيف الفراخ يستغرق وقت كبير لذلك يمكن من خلال بعض المكونات البسيطة عمل تنظيف آلفراخ والتخلص من الزفارة نهائيا هتبقي قشطة من أول استعمال حيث يمكن استخدام الدقيق والتخلص من الزفارة أو وضع آلفراخ مو الملح والليمون يساهم في التخلص من الزفارة الموجود وايضا الريش الصغير الموجود بداخلها يمكنها