3 حبات كل صباح لحرق دهون الكرش والافخاد في اسبوع واحد هتخسي 3 كيلو بدون رياضة

نقدم لكم كيفية تحضير وفوائد وصفة اللبان الذكر للتخسيس، فاللبان الذكر بشكل عام هو من أكثر المكونات الفعالة في تحضير الكثير من وصفات الشعر والبشرة ومفيد بالنسبة لتخسيس الوزن الزائد وشد دهون البطن والأرداف وله خصائص علاجية في معالجة الكثير من الأمراض الخطيرة، وسنقدم لكم في سطور مقالنا التالية كيفية استخدامه في حل مشكلة التخسيس في وقت قياسي ونتيجة هذه الوصفة قد تستغرق أيام قليلة حتى تظهر على الجسم.

فوائد وصفة اللبان الذكر للتخسيس والجسم

من أبرز الفوائد التي قد نحصل عليها من تناول مشروب اللبان الذكر ما يلي:-

يعمل اللبان الذكر على تقوية جهاز الإنسان المناعي.

حيث يخلص الجسم من أي مواد ضارة وسموم ضارة داخل الجسم وخاصة الدم.

كما أنه يعزز عملية الهضم وعمليات الإدخال والإخراج داخل الجسم.

ويحد من مشاكل المعدة والتهاباتها ويسهل حركة وعمل الأمعاء.

مفيد للقولون حيث أنه يحد من مشكلة القولون العصبيز

ويعالج مشكلة الإمساك المزعجة إذ أنه يحفز الجسم على إفراز العصارة الهضمية.

وكذلك يمكن للبان الذكر أن يساهم في طرد البلغم من الرئتين والحلق.

لأنه يعمل على طرد الفيروسات من الجسم حيث أنه يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا والفيروسات.

يهدئ من احتقان الصدر ويعالج الكثير من الالتهابات التي قد تصيب الرئتين ويعالج التهابات المعدة لأنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية.

مفيد بالنسبة إلى الوزن الزائد حيث يعمل على مساعدة الجسم في حرق نسبة كبيرة من الدهون ويخلصه من الكثير من السعرات الحرارية.

يضبط مستوى ومعدل السكر في الدم وكذلك نسبة الكوليسترول ويطرد الدهون الزائدة خارج الدم.

عليك بغلي 3 حبات من لبان الدكر ويتم تناول كوب يوميا على الريق لمدة شهر كامل.

تعمل على سد الشهيه وحرق الدهون بسرعه رهيبه.

محاذير تناول اللبان الذكر

بالرغم من فوائد اللبان الذكر المتعددة إلا أنه قد يؤثر بشكل سلبي على الصحة وخاصة عند الإفراط في تناوله ومن بين هذه الأضرار ما يلي:-