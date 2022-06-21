النشا والعسل وصفه الهنود للبشرة تبييض ونعومة ولمعان لا يوصف في دقائق جربيه ولن تستغني عنه

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النشا والعسل وصفه الهنود للبشرة تبييض ونعومة ولمعان تعرفي على طريقة تحضير ماسك النشا لتبييض الوجه وشد البشرة من أي تجاعيد، فالنشا تم اعتماده بأنه واحد من أكثر المكونات فعالية في شد البشرة ومعالجة مشاكلها المختلفة من خطوط دقيقة ومن البثور ويعمل أيضًا على غلق مسام البشرة الواسعة، حيث تعد البشرة من أكثر المناطق الحساسة والتي تتأثر بسهولة بأي عامل من عوامل البيئة الخارجية، ولكن يمكنك معالجة كل أعراض تعب البشرة وبهتانها باستخدام بعض الخلطات الطبيعية التي سنقوم بتقديمها فيما يلي.
ماسك النشا لتبييض الوجه وشد البشرة
مقادير عمل الماسك:-
- ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل الأبيض.
- أربع ملاعق كبيرة من حليب سائل خالي من الدسم.
- ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.
- نصف ملعقة كبيرة من السكر البني.
- ماء ورد.
طريقة تحضير الماسك بالخطوات:-
- اخلطي المكونات كلها مع بعضها في علبة مكياج صغيرة ويجب أن تكون العلبة معقمة وجافة ونظيفة.
- قلبي المكونات في العلبة جيدًا بحيث يصبح الخليط متجانس تمامًا وبدون أي تكتلات.
- اغسلي بشرتك ومنطقة الرقبة بالماء وصابون الوجه الخاص بك والمناسب لبشرتك.
- طبقي الخليط على بشرتك ورقبتك ودلكيهم جيدًا بحركات دائرية حتى يتم فرده جيدًا على البشرة.
- اتركيه لمدة نصف ساعة تقريبًا ثم قومي بشطفه بماء بارد وغسول وبعدها قومي بتجفيف بشرتك ورقبتك.
- يمكنك وضع ماء الورد بعض الوصفة حتى يتم ترطيبها جيدًا وتزيدها نضارة وإشراق.
ما هي فوائد النشا للبشرة؟
تتمثل فوائد النشا للبشرة والجلد بشكل عام في كل مما يلي:-
- يعتبر النشا من المكونات التي تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين الذي يعمل على تعزيز إنتاج الجلد للكولاجين الطبيعي الذي يزيد نضارة البشرة وتوريدها.
- كما أن النشا يحتوي على الكثير من العناصر التي تعمل على شد البشرة والتخلص من آثار الشيب والتجاعيد المزعجة.
- يحتوي أيضًا على نسبة كبيرة من فيتامين A الذي يعمل على إزالة البقع الداكنة من البشرة ويوحد لونها ويزيد من بياضها.
- كما أن النشا غني بالأحماض الأمينية التي تغذي البشرة ويمتص نسبة كبيرة من الدهون التي تظهر بشكل كبير على البشرة الدهنية.
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