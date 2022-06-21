نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكل أسراره وتكاته أعملي مخلل الخيار السريع في البيت بطعم مقرمش ولذيذ مثل محلات الطرشي في المقال التالي
تقوم السيدات بعمل مخلل الخيار فى المنزل حتى يتم صناعته فى بيئة نظيفة، وبمكونات تضمن جودتها دون الحاجة إلى شراء برطمان مخلل الخيار من المحلات التجارية لأنها تحتوى على مواد حافظة، ومواد غير صحية، ودائما يحتاج الطعام أيا كان نوعه سواء المقليات أو المشويات أو المحشيات إلى أطباق حادقة تعمل على فتح الشهية، وأفضل وأحسن هذه الأطباق هو مخلل الخيار الذى يتميز بطعمه المقرمش اللذيذ، ويقبل على تناوله العديد من الناس الكبار والصغار، وحتى المطاعم تقدمه بجوار الأكلات، ولا تخلو أى مائدة من وجود مخلل الخيار فى المناسبات والعزومات، وللخيار فوائد كثيرة تجميلية وصحية فهو يدخل فى صناعة مستحضرات التجميل لأنه يساعد على تفتيح البشرة بشكل رهيب، ويعمل على إزالة الهالات السوداء، ويعمل على ترطيب البشرة، ويدخل فى صناعة بعض أنواع الكريمات والزيوت التى تساعد على تنعيم وترطيب الشعر.
مكونات عمل مخلل الخيار
- كيلو واحد من الخيار الطازج
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الملح
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الخل الأبيض
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون
- ثلاثة فصوص من الثوم المقطع
- إثنين ملعقة كبيرة الحجم من حبة البركة
- كمية مناسبة من الماء
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود الحصى
- حبة من ورق اللورا
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزعفران
- برطمان
طريقة عمل الخيار مخلل
- نقوم بداية بغسل الخيار جيدا بالماء ثم نقوم بتقطيعه على شكل أصابع أو أى شكل حسب الرغبة ثم نضعه فى البرطمان.
- ثم نقوم بإضافة الثوم المقطع وحبة البركة والفلفل الأسود الحصى وورق اللورا والزعفران.
- وبعد ذلك نقوم بعمل محلول ملحي بتحضير إناء ثم نضع به الماء والملح والخل ويتم تقليبها حتى يذوب الملح تماما.
- وبعد ذلك نقوم بوضع هذا المحلول فى برطمان الخيار ثم نضيف إليه زيت الزيتون ثم نقوم بغلق البرطمان بإحكام، ونتركها فى مكان جاف بعيدا عن الشمس، ولمدة خمسة عشر يوما مع الحرص على عدم فتح البرطمان خلال هذه الأيام.
- وبعد إنتهاء المدة يصبح مخلل الخيار جاهز للتقديم بأحلى وأجمل طعم.
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