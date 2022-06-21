نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للحصول على شعر حريري اليكم اقوى كرياتين للشعر وتنعيمه وتكثيفه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى كرياتين الشعر وتنعيمه وتكثيفه، الحصول على شعر حريري خالي من أي مشاكل مع مظهر صحي ولامع هو حلم جميع الفتيات خاصة المقبلات على الزواج، حيث أن مشاكل الشعر عديدة ولا يمكن حلها بسهولة وتعتبر مشكلة الشعر الخفيف الهايش من أكثر مشاكل الشعر التي تواجه للسيدات، كما أن الذهاب إلى صالونات التجميل ودفع المبالغ الباهظة لا يناسب الكثير من السيدات، لذلك سنتطرق لإيجاد أبسط الحلول الطبيعية في هذا الصدد كي يحظى الجميع بشعر مثالي خالي من العيوب بأبسط الطرق وأسهل الخطوات.

أقوى كرياتين الشعر وتنعيمه وتكثيفه

تعتبر المكونات الطبيعية من أبسط الطرق التي تعالج البشرة بدون الحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل أو إهدار الوقت، وتتمثل طرق صناعة الكيراتين منزليا فيما يلي:

الشعير والبيض

يكسب الشعر قوة ولمعان، ولاسيما الحصول على شعر صحي حريري طبيعيا ويدوم لفترة طويلة في حين المداومة باستخدام الوصفة، حيث يحتوي البيض على المعادن والفيتامينات الصحية التي تغذي الشعر من الجذور وتحفيز عملية النمو باستمرار مع الحفاظ على استقامة الشعر بدون تكسر أو تعوج، كذلك ماء الشعير.

المكونات

يجب أن تتوافق مع طول وكثافة الشعر.

صفار ثلاث بيضات.

كمية من ماء منقوع الشعير.

طريقة التحضير

يتم خفق البيض جيدا، على أن يكون الشعير منقوع في ماء ساخن لمدة اثني عشر ساعة.

يدمج ماء الشعير مع البيض بما يتناسب مع طول وكثافة بصيلات الشعر.

يستمر التقليب في المكونات للحصول على خليط طري ولزج.

قسم الشعر إلى أجزاء ويتم تدليكها بالمكونات جيدا.

عندما يغلف جميع بصيلات الشعر بالخلاط يتم جمع الشعر ولفة معا.

ثم يغطي ببونية الشعر لمدة ساعة كاملة.

يغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو العطري للتخلص من رائحة البيض والشعير.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا لمدة ثلاثة أشهر.

للحفاظ على الكيراتين الطبيعي لأطول فترة ممكنة لابد من تتبع الخطوات التالية: