طريقة عمل خبز الصاج بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح خبز التورتيلا والشاورما الذي أثار ضجة

من المعروف أن خبز الصاج من أنواع المخبوزات المميزة التي تحاول ربات المنزل بشكل دائم تعلم الطريقة الصحيحة من أجل عمله في المنزل، كما أنه يمكن أن يتم تناوله فترات كبيرة مع كل أنواع الأطعمة التي يمكنك أن تتخيلها، لذلك خبز الصاج إحدى المخبوزان التي يجب أن تعرف ربات البيوت طريقة عملها وهذا سوف نوضحه خلال هذا المقال.

طريقة عمل خبز الصاج

توجد مجموعة كبيرة من الطرق المتنوعة والمختلفة من أجل عمل خبز الصاج في المنزل ومن ضمن هذه الطرق هي:

حوالي كوبين من الدقيق.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الخميرة اي كان نوعها.

نصف ملعقة صغيرة من الملح .

كوب كبير من الماء الدافئ.

كما أنه تضيف حوالي ملعقة من الزيت.

طريقة تحضير عجينة خبز الصاج

ومن ضمن أبرز الخطوات من أجل تحضير خبز الصاج هي الخطوات التالية: