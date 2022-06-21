نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل خبز الصاج بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح خبز التورتيلا والشاورما الذي أثار ضجة في المقال التالي
من المعروف أن خبز الصاج من أنواع المخبوزات المميزة التي تحاول ربات المنزل بشكل دائم تعلم الطريقة الصحيحة من أجل عمله في المنزل، كما أنه يمكن أن يتم تناوله فترات كبيرة مع كل أنواع الأطعمة التي يمكنك أن تتخيلها، لذلك خبز الصاج إحدى المخبوزان التي يجب أن تعرف ربات البيوت طريقة عملها وهذا سوف نوضحه خلال هذا المقال.
طريقة عمل خبز الصاج
توجد مجموعة كبيرة من الطرق المتنوعة والمختلفة من أجل عمل خبز الصاج في المنزل ومن ضمن هذه الطرق هي:
- حوالي كوبين من الدقيق.
- ملعقة من السكر.
- ملعقة من الخميرة اي كان نوعها.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح .
- كوب كبير من الماء الدافئ.
- كما أنه تضيف حوالي ملعقة من الزيت.
طريقة تحضير عجينة خبز الصاج
ومن ضمن أبرز الخطوات من أجل تحضير خبز الصاج هي الخطوات التالية:
- حيث أنه في البداية يتم نخل الدقيق المتوفر لديك.
- كما أنه تقوم بوضع الكمية في وعاء عميق، ونضع عليه كمية من الماء الدافئ وكمية الخميرة ونبدأ في التقليب مع العجينة.
- نضع السكر والملح ونستمر في العجن فترة كبيرة حتى تصل العجينة إلى مرحلة التماسك وتصبح لينة.
- نترك العجينة فترة من الوقت في الثلاجة مدة تصل إلى عشر دقائق.
- نبدأ في تقطيع العجين وذلك إلى قطع صغيرة في الحجم.
- نترك هذه القطعة حوالي نصف ساعة حتى ترتاح.
- الخطوة التالية هو أنه لا بد أن تضع الطاسة على النار.
- نترك الطاسة حتى تسخن وبعد ذلك نضع الخبز.
- نتركه حتى يحمر الجزء الأسفل.
- ونبدأ في التقليب بعد ذلك.
- حتى يحمر الوجه الأخر من الخبز وهكذا إلى أن يتم الانتهاء من كل الكمية الموجودة.
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