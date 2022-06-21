نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي حنة وتعالي أقولك تصبغي حواجبك بنفسك في البيت أزاي بطريقة ناجحة وبدون ضرر في المقال التالي
نجد الكثير من الفتيات والسيدات يذهبون إلى صالونات التجميل ليقومون بصبغ الحواجب وبالتحديد الفتيات الذين يعانون من الحواجب ذات الشعر الخفيف، فمن المعروف أن الحواجب لها تأثير كبير على شكل الوجه فعندما تكون خفيفة تقوم معظم النساء بإستخدام مستحضرات التجميل، فهي تعطي للحواجب شكل جذاب وملفت ولكن لا يدوم تأثير هذه المستحضرات إلا عدد قليل من الساعات فهذا يعد حل مؤقت وغير ذلك فهي ممكن أن تضر الجلد، ولكن يبحث الجميع عن الحل الذي يدوم لفترة طويلة ويساعد علي تكثيف وصبغ الحواجب في نفس الوقت وبطريقة طبيعية، فقد نجد الكثير من الحلول التي تعمل على ذلك ومنها إستخدام الصبغات الكيميائية أو إستخدام الحناء وأيضا إستعمال الخلطات الطبيعية فكل هذه الحلول تعطينا نفس النتيجة، ولكن لا تكون هذه الحلول جميعها مفيدة حيث أن إستخدام الصبغات الكيميائية تكون مضرة جدا وعلي الرغم من أنها تساعد على صبغها إلا أنها تعمل علي تساقط شعر الحواجب وممكن أن تسبب أمراض، ولكن الحل المناسب والسريع والطبيعي هو إستعمال الحناء وذلك عند خلط مسحوق الحناء مع مكونات طبيعية، فأن الحنه لها القدرة على صبغ الحواحب بالشكل المرغوب فيه وتدوم لأطول فترة ممكنة وبجانب هذا فهي لها فوائد عديدة منها أنها تساعد على تكثيف شعر الحواجب ويكون لها شكل ملفت لأنظار الآخرين، ومن الممكن أن نقوم بصبغها باللون الأسود أو اللون البني سواء الفاتح أو الغامق وهذا يكون علي حسب لون البشرة.
مكونات خلطة الحناء لصبغ الحواجب
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفازلين.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الخروع.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون.
طريقة عمل خلطة الحناء لصبغ الحواجب
- قومي بتحضير وعاء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الحناء ونضيف إليها ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة.
- ثم نقوم بإضافة نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفازلين وملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الخروع ثم قومي بوضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون.
- وبعد ذلك يتم مزج جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد لكي نحصل على خليط متماسك يشبه العجينة السائلة قليلا.
- ويتم وضع هذه الخلطة علي الحواجب بإستخدام فرشاة نظيفة أو بإستخدام الإيد ونترك الخلطة علي الحواجب لمدة عشر دقائق تقريبا ثم نقوم بغسلها بإستخدام الماء.
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